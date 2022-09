Luis del Val, sobre Alcaraz: "Se ha transformado en una celebridad mundial, con sus ventajas e inconvenientes"

Entiendo de tenis un poco más que de Física Cuántica, y de Física Cuántica algo menos que de crianza caballar, materia de la que no sé absolutamente nada. Podría haber empezado diciendo que no soy experto en ningún deporte, y menos en el tenis, pero entrar en materia dando un rodeo es una de las ventajas del comentario de opinión. Esta mañana, me he acordado mucho de Arantxa Sánchez Vicario. Con 18 años ganó el Roland Garrós, en una final que jugó contra Steffi Graf, que era entonces la número uno del mundo. Arantxa era una entrañable mezcla de ingenuidad y determinación, hasta tal punto que, llamada para ser recibida por el presidente del Gobierno, me parece que se hizo acompañar de Pedro Ruiz, porque no se sentía muy a gusto fuera de las pistas, fuera de la familia o de las dos amigas fieles. En estos estudios, en un programa nocturno que estará grabado en la fonoteca de esta Casa, mantuvimos una larga conversación de más de una hora, donde nos detuvimos un buen rato en esas infancias y adolescencias y primeros años de juventud tan insólitos, tan raros a veces, tan distintos de los demás chicos y chicas.

Quien apuesta por algo tan difícil de alcanzar y tan temprano de perder, merece admiración y respeto

Fuera de los circuitos del tenis a Carlos Alcaraz se le conoció en su partido contra Rafa Nadal, que perdió, y hoy, unas semanas después, se ha transformado en una celebridad mundial, con todas sus ventajas e inconvenientes.

No conozco la infancia de Alcaraz, ni si empezó ya a jugar a los cuatro años, como Arantxa, ni si cree que una discoteca es un bar que cierra muy tarde y hay música, pero sé que la excelencia, eso que ahora, en España, ha barrido con uno de los peores sistemas educativos de Europa, requiere algo más que dedicación y esfuerzo, requiere, sobre todo, una disciplina férrea para que ese esfuerzo no se distraiga ni un solo día, ni a ese día se le descuente una sola hora.

Me imagino cómo serían los 19 años de Feijóo. O los de cualquier otro personaje de la literatura o de la abogacía. Pero lo convencional se rompe en este otro ámbito donde la gloria se alcanza a tan temprana edad como el retiro. Es una mariposa de corta vida. Y quien apuesta por algo tan difícil de alcanzar y tan temprano de perder, merece admiración y respeto.