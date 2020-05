Luis del Val: "Sería terrible que el comité de expertos fueran unos badulaques"

En su imagen del día en "Herrera en COPE", Luis del Val se pregunta que diferencia, de verdad, a un vasco de un granadino:

"Vamos hacia la nueva normalidad. Ayer, hablé por teléfono con un amigo, nacido en Granada y confinado en Granada, que estaba muy enfadado, pero que muy enfadado, y me comparó los datos objetivos de Granada y Vizcaya para pasar a la fase uno -que hoy Carlos Herrera nos ha venido recordando a lo largo de la mañana- y en la que se manifiesta el trato discriminatorio que ha sufrido la ciudad, llorada ayer y cabreada hoy. Como es bastante incomprensible que el comité de expertos haya cometido una tremenda injusticia con Granada, mientras se hubiera sometido a conceder lo que pedía el Partido Nacionalista Vasco, he reflexionado sobre el asunto y tengo mis conclusiones.

Sería terrible que el comité de expertos fueran unos badulaques, tan serviles a los deseos del Gobierno, como su portavoz Fernando Simón. Miente el presidente del Gobierno, miente Fernando Simón, miente de manera educada, y más o menos cortés, el ministro de Sanidad, pero sería excesivo que también mintieran los funcionarios nombrados por el Gobierno, y ungidos con el calificativo de expertos, aunque algunos sean tan expertos en pandemias como lo soy yo sobre el arco hisperestático en la arquitectura civil. Como resultaría incomprensible la sumisión y el servilismo de la comisión de expertos, tan extravagante como sustentar la decisión de que la mayoría de ellos le tienen manía a la ciudad de Granada, caí en la cuenta de que, por fin, la nueva normalidad, puede que consista en recuperar la normalidad antigua, no la de antes del coronavirus, sino muchos más años atrás, aquellos felices años en los que el RH negativo, aparecido en la sangre de buena parte de los vascos, le impulsó a Arzallus a hablar de la raza vasca.

La nueva normalidad no es otra cosa que la antigua normalidad

No cabe duda de que el comité de expertos ha supuesto que el coronavirus, al entrar en una sangre vasca con RH negativo, le entra la melancolía o el miedo, y se marcha. En cambio, en Granada, de las provincias con menores contagios y menores víctimas, llega el coronavirus al cuerpo serrano de un ciudadano granadino y lo mata. Estas creencias se encuentran muy extendidas. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, farmacéutica e hija de farmacéutico, descubrió que los residentes en el archipiélago, al estar enfermos, mejoraban si escuchaban hablar catalán, fueran alemanes de nacimiento o niños de pecho. La nueva normalidad no es otra cosa que la antigua normalidad, y admitir que los médicos tengan la obligación de hablar catalán si están en Baleares, y que un vizcaíno pueda salir a la calle y un granadino no, en función de su RH.

Por cierto, el secreto de los expertos ha dejado de serlo. Lo publicó ayer El Mundo, y tengo el whatsApp lleno de listas. Algunas tan dudosas, como una en la que se dice que tres de los expertos están relacionados con la empresa que contrató a la esposa del presidente del Gobierno. No me lo creo y me parece una canallada, pero si es tan empecinado que prefiera mantener el secreto que ha dejado de serlo a retractarse de la despótica decisión, allá él. Pero esos errores no los puede ocultar ni el Centro de Imaginaciones Sociológicas, antaño llamado de Investigaciones. Y el cabreo aumenta. No sólo en Granada".

