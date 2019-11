Luis del Val: "Quien les habla es una rata de las cloacas del Estado"

Tenemos la obligación de ser sinceros, así que antes de que usted siga escuchando debemos advertirle de que quienes les estamos hablando somos ratas de las cloacas del Estado. Es la definición de la gran estudiadora de roedores Miriam Nogueras. No sólo somos ratas de las cloacas del Estado los periodistas, sino también los jueces y los políticos.

Mirian Nogueras tiene mucho mérito, porque es una mujer hecha a sí misma. No consiguió terminar ningún estudio, ni obtener un modesto diploma, pero enseguida encontró trabajo en una empresa textil, que, casualmente, era propiedad de su padre. Imagínense la difícil entrevista de trabajo que tendría que llevar a cabo con su padre para convencerle de que le diera un empleo. Me imagino que el argumento definitivo sería que si no le daba trabajo se iba a convertir en una de esas NINIS que ni estudian ni trabajan.

La hija del empresario demostró su gran inteligencia y, enseguida, su padre la nombró copropietaria, a partir de lo cual, se dedicó a la política en pos del secesionismo totalitario. Hoy, la hija del empresario es la mujer de confianza del Prófugo, refugiado en Bruselas, tras traicionar a sus compañeros de la sedición. La hija del empresario, hizo una carrera política tan meteórica como en la empresa de su padre y, hoy, es candidata al Congreso. Repito lo de hija de empresario, porque no es lo mismo ser empresario que hija de empresario, y es distinto ser farmacéutica que hija de farmacéutica, como no es igual ser puta que hija de puta. Mirian Nogueras es, pues, la hija de empresario que se dedicó a la política, y debió estudiar por su cuenta Veterinaria para analizar a los roedores de las cloacas del Estado, logrando el gran hallazgo científico de que en las cloacas estamos los jueces, los políticos y los periodistas, españoles, por supuesto.

La hija de empresario es compañera de partido del conseller de Interior, Miquel Buch, que también hizo una carrera meteórica, porque de portero de discoteca en Badalona pasó, en muy poco tiempo, a conseller. Debido a los conocimientos adquiridos en la puerta de la discoteca -donde algunas veces le prohibió la entrada a Rufián, otro político hecho a sí mismo- ahora ha sido protagonista de otro descubrimiento y es que, en Barcelona, para trasladarse por la ciudad, lo más seguro es ir en autobús. Bueno, siempre y cuando los CDR no lo asalten, cosa que ya ha sucedido. No falta mucho tiempo para que el conseller y jefe de los mozos de Escuadra descubra que, en Barcelona, para ir a cualquier sitio lo más seguro es un tanque. Sólo desde la experiencia científica de un portero de discoteca se puede llegar a la conclusión de que en Barcelona no se pueda andar por la calle, y que es lógico que, si vas andando por la calle, provoques a los valientes totalitarios que sin ningún miedo al peligro son capaces de unirse de cincuenta en cincuenta para luchar con arrojo y sin temor contra un empresario bastante mayor acompañado de su peligrosa esposa. La hija de empresario y el antiguo portero de discoteca son una muestra del brillante provenir de Cataluña, a no ser que alguien se atreva a dar un golpe de timón.