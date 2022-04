Luis del Val: "Qué soberbia tienen ustedes los fanáticos del nacionalismo, qué ceguera"

Don Antonio se vino para arriba, en el Día de la Patria Vasca, y les dijo a los creyentes que le acompañaban que la situación del País Vasco era comparable a la del Sahara o Ucrania. “Y eso sin exagerar”, que diría el castizo.

Es insultante para los cuatro millones de refugiados que han tenido que salir de sus casas, para los miles de personas que han muerto, es insultante para las decenas o centenares de personas que, hoy mismo, van a dar su vida en Mariupol, o en cualquier otro lugar de Ukrania por defender su patria. Y para los saharauis, que también tuvieron que migrar o viven allí, un lugar que, estoy seguro, Antonio Ortúzar no conoce, y donde se puede morir de sed, pero también ahogado, sí, porque llueve muy poco y llueve mal.

Es tan disparatado lo que dijo que, ahora que estamos haciendo la declaración de la renta, nos ofende también a los españoles que no vivimos en el País Vasco, porque nos recuerda que tienen un acuerdo fiscal que les favorece a ustedes y nos perjudica a nostros. Pero, sobre todo, sobre todo, la desfachatez de la comparación nos ha recordado aquello que dijo uno de los suyos de que unos movían el árbol y, otros, recogían las nueces, y todavía no se ha dado cuenta de que esas nueces tenían la cáscara ensangretada por las víctimas de la ETA asesina, sangre de guardias civiles y policías, que a lo peor a usted no le importan nada, pero también sangre de vascos, porque eran tan vascos como usted, Fernando Buesa, Juan María Jáuregui, Fernando Múgica, Jesús María Pedrosa Urquiza, Miguel Angel Blanco o Gregorio Ordóñez, que no nació en Euskadi, pero cuyo abuelo murió fusilado por la República que usted defendió en agosto del 36.

Qué soberbia tienen ustedes los fanáticos del nacionalismo, qué ceguera

Y esa sangre, puede que se licúe de nuevo con otra desfachatez suya: pretende prohibir que el PP pacte con VOX, mientras el PNV lo hace con los palmeros de los asesinos, con los herederos de los que movían el árbol, con Bildu. Qué soberbia tienen ustedes los fanáticos del nacionalismo, qué ceguera.

La próxima vez que parta una nuez para extraer una nueva competencia mírese las yemas de los dedos, no sea que las vea teñidos de rojo. Y, si quiere seguir en política, recuerde que mucho peor que una maldad es una estupidez. La que ha cometido y que ofende a todos menos a usted y a sus idólatras.