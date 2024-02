El primer sonido del día de Carlos Herrera: los guardias civiles asesinados en Barbate y el narcotráfico

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por los guardias civiles asesinados en Barbate y el narcotráfico.

"Se ve en cielos nubosos para los próximos días. Pero no, no, demasiada agua. Bueno, hoy la noticia va a estar en el juzgado número uno de Algeciras, donde ocho individuos van a pasar a disposición judicial. Van a tener un tiempo complicado por delante de la Comandancia de Barbate a un juzgado de Algeciras. Hay algo más de 70 kilómetros".

"Es el trayecto que va a hacer Kiko el Cabra. Los otros cinco individuos que iban con él en la lancha fuera Borda el viernes por la noche y los dos sujetos que les fueron a buscar a Sotogrande cuando trataban de huir de la Guardia Civil. Estos ocho tíos, especialmente los que iban en el fueraborda o la fueraborda que mató intencionadamente, que asesinó a dos guardias civiles en la dársena de Barbate".

"Si queda un poco de justicia en nuestro país y se han buscado la ruina para una temporada muy larga y ojalá así sea. ¿Pero aquí hay varias preguntas y especialmente uno aquí el que está en la cabeza de todos, que pasa con el narco en el Campo de Gibraltar y que está haciendo el gobierno para combatirlas? Porque el Ministerio del Interior se está queriendo engañar con estadísticas y no está queriendo engañar a los demás".

"O sea, tú puedes decir que los últimos tiempos se han practicado 17.000 detenciones, pero si vas al terreno y hablas con la gente sobre el terreno y si ves lo que pasó el viernes, la lucha contra el narco no se está ganando. Si el narco está en retirada o está acosando de forma eficiente, está acosado por las fuerzas de seguridad".

"Cinco Narco lanchas no se resguardan en la dársena de Barbate como lo hicieron el otro día. Es decir, la borrasca Carlota hace que haya mala mar para ir de Barbate, Algeciras y los narcos, con cinco lanchas de 14 metros de eslora, se resguardan a la vista de todo el mundo en la dársena, como si estuvieran en su casa".

"Y cuando esto pasa es porque el narco se siente impune. Pues aquí estamos y seguiremos, porque somos como el ratón cuando no está el gato. ¿Y por qué no está el gato? Pues entre otras cosas porque no se dedican los medios suficientes. Y la prueba está en que hace 16 meses el ministro Grande-Marlaska desmanteló el grupo o con Sur, que es el equipo de élite que luchaba contra el tráfico de drogas en Andalucía".

"Y las patrulleras, La mayoría están averiadas. Así que cuando el alcalde de Barbate le pudo la vergüenza de ver la impunidad de los narcos en la dársena y llamó a la Guardia Civil, estos mandaron lo que pudieron. Agentes del GEAS submarinistas acompañados por agentes del Garraf, un grupo de acción rápida con sede en Algeciras. Los gar van muy rápido por carretera, pero en esos vehículos sólo caben zodiac pequeñas y cuando llegan a la dársena, donde se están enseñoreado los cinco tipos con las cinco narco lanchas, ellos echan mano de una zodiac para acercarse".

"Cuatro se marchan, pero queda una narco lancha desafiante y ahí empieza una especie de rodeo, una lucha desigual entre la narco lancha de 14 metros de eslora y la zodiac, la bolsita de cinco metros y a cada embestida de la narco lancha, los vítores, las chanzas del grupo de auténtica gentuza. Estaba ahí. Gente que se posicionaba con los narcos y deseaba la muerte de los guardias civiles".

"El presidente, llamémoslo de eso, mañana iba a ir a ir al aire. Que vergüenza ajena escuchar eso. Eran los tíos que estaban dando vítores a los que chorreaban la lancha de la Guardia Civil y luego le pasan por encima. Cuando eso pasa, cuando una parte de la población apoya al narco, el narco se convierte en un modo de vida".

"Es que algo grave está pasando y al final pasó lo que pasó, lo que parecía que iba a pasar, que Kiko el Cabra se sintió tan impune como para pasar por encima de la zodiac de la Guardia Civil, como el que coge el estoque y entra a matar dos agentes muertos. Miguel Ángel Gómez, de Cádiz, se partió el alma viendo llorar a su joven viuda que deja una niña huérfana de 12 años".

"El otro héroe, víctima de los medios que le prestó el Estado al que servía. David Pérez reside en Pamplona. Tenía vinculación familiar con el pueblo leonés de nueve rejas. Hoy le van a enterrar en las próximas horas. También deja viuda y dos hijas. Esa viuda, esa madre que va a tener que criar sola esas hijas, ha sido noticia en las últimas horas porque plantó cara al ministro Marlaska en la capilla ardiente".

"Parece que ya el sábado eso lo ha podido saber COPE. El sábado, la familia de David y el entorno de sus compañeros hicieron saber que la presencia de Marlaska no sería bienvenida por la familia. Pero Marlaska acudió a una sierra capilla ardiente y cuando fue a colocar la condecoración en el féretro de David, la viuda se colocó delante y le dijo: Mi marido no hubiera querido esto. Cuatro veces".

"Hizo Marlaska el intento de dar la condecoración, y cuatro veces esta mujer se negó. Bueno, yo entiendo que el ministro pasaría un mal rato. Lo siento mucho. Lo que pase un mal rato de verdad en la vida. Al final, un superior dio la orden de que fuera un jefe de David. Cuando eso pasó, la gente ya empezó a aplaudir en homenaje al fallecido y también en homenaje que se hiciera lo que había pedido la viuda".

"Y con ese panorama, a donde no acudía, Marlaska fue al funeral en la Catedral de Pamplona, donde también hubo mucha atención a las puertas. La tradición de los Marlaska no dimite. Marlaska se limita a decir que está haciendo un gran esfuerzo, que lo van a seguir haciendo tarde, que tiene mucha faena porque esta misma noche se ha producido un tiroteo en La Línea".

"Allí han disparado a un presunto narco de Ceuta. No sé si eso tiene algo que ver con lo de Barbate, pero bueno, es que cuando te dice Interior que ahí las cosas va mejor. En fin, mira, me da la risa floja. Ahora nos cuenta que hay bastante malestar entre los narcos de toda la vida, con los de la nueva generación por la que han liado los más jóvenes".