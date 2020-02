Luis del Val: “El PNV parece haber seguido un manual redactado por Pepe Goteras y Otilio con el vertedero"

La bulimia de los políticos al frente de las autonomías para reclamar más y más competencias se basa en que ellos conocen el territorio y las personas mejor que Madrid y, por tanto, lo van a gestionar mejor. En teoría. En la práctica, lo que contemplamos es multiplicación de empleos a dedo, y una gestión anodina mientras no ocurre nada extraordinario y desastrosa, como cuando una red de prostitución de menores se asienta a la sombra de los centros de acogida, hablamos de Baleares; como cuando una balsa de lodos tóxicos se desborda en el Parque Nacional de Doñana, hablamos de Andalucía; o como cuando se derrumba y arde un vertedero, hablamos del País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco parece haber seguido un manual redactado por Pepe Goteras y Otilio, chapuzas a domicilio. Primero, no darle demasiada importancia, y eso que hay dos seres humanos enterrados; segundo, no proporcionar ninguna información, no sea que los ciudadanos -que sólo son listos cuando les votan- se vayan a alarmar, porque son tan estúpidos que no van a entender las explicaciones. Tercero, cuando ya no hay más remedio que dar explicaciones, proporcionarlas de tal manera que no las comprenda ni un doctor en química: no hay problemas con el aire, pero cierren las ventanas; todo está bien, pero tomen precauciones. Más que el País Vasco, aquello parecía la República Popular China. Cuarto, procurar que no venga ayuda de ámbito estatal, a ver si se creen que no podemos levantar esta piedra, o partir a hachazos este tronco de árbol. Quinto, pedir excusas, acompañadas de que eso le hubiera pasado a cualquiera.

Urkullu, que parece estar sostenido por un palo tieso de dignidad, como si fuera el más digno del barrio -del barrio Vasco- no tiene culpa de que lloviera y se produjera el derrumbe, por supuesto, pero es responsable del estudio de impacto ambiental del vertedero, si se hizo, o se saltaron las normas europeas; es responsable de las inspecciones periódicas a la empresa; es responsable si se hicieron o no, y si los informes indicaron algo alarmante. Y, desde luego, es absolutamente responsable de ese manual de Pepe Goteras y Otilio, chapuzas a domicilio, que deja la gestión del País Vasco a la altura de las materias que contiene el vertedero. ¡Ah! Y ni una alusión, ni una pizca de compasión para las familias de esas dos personas que han perdido la vida, y de las que ni siquiera sabemos sus nombres, como si fueran dos postes de telégrafos. Ahí el PNV ha estado también a la altura de la República Popular China.

Y, al fondo, silencio miserable de los gobernantes de Baleares, ante un caso tercermundista, donde unas niñas a las que acogen en un centro de menores, se convierten en carne de prostitución. ¿Les parece mejor la prostitución de menores de edad que la de mujeres adultas? ¿No se dan asco a sí mismas, negando el problema, primero, e intentando entorpecer su conocimiento, después? ¿Son estas las que se enfadan porque un piropo es machista? Y con estos bueyes, y estas vacas hay que arar.