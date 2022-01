Luis del Val: "De Pepe Domingo Castaño me llama la atención su entusiasmo y sensibilidad ante las injusticias"

Creo que Pepe Domingo ya no lo recuerda, pero nos presentó Paco Santos, el dueño de Long Play, una discoteca que tenía un pub en el que coincidíamos lo peor de cada casa, o sea, políticos, cantantes y periodistas.

Yo entonces dirigía una cadena de emisoras estatal, y se me ocurrió resucitar el Festival de la Canción de Benidorm. Excepcionalmente, la realización de Televisión Española fue un desastre, y Pepe Domingo, con toda justicia, lo criticó. A Paco Santos parece que aquello le afectó más que a mí, y me habló muy bien de Pepe Domingo, y no cesó hasta que nos juntamos. Al poco, abandoné los despachos y me fui a las trincheras, de soldado, en la cadena Ser, donde Pepe Domingo era ya un brillante coronel, que tenía medallas como la de la rutilante presentación de El Gran Musical, o un disco de oro que había conseguido en Méjico como cantante.

Hay dos aspectos en Pepe Domingo, que siempre me llamaron la atención. Uno es muy conocido, y es su entusiasmo. No he conocido a ningún adolescente que, ante una nueva tarea, le imponga la fogosidad que le pone Pepe Domingo ante algo nuevo. Y no se equivoquen: para él, algo nuevo es el programa de hoy, porque el de ayer ya es viejo, y no tiene nada que ver. Hay días, en que parece que tiene veinte años, y le están dando una oportunidad de la que depende que le contraten o no. Y, claro, ese enardecimiento, ese ardor, se nota y se proyecta. La segunda, menos conocida, es su sensibilidad ante las injusticias y las arbitrariedades. No las aguanta, no las soporta, no puede callarse. Y no se calla y actúa, con todas las consecuencias, sin importarle los perjuicios que esa actitud puedan causarle. Y, gracias a esa manera de reaccionar, un día se vino a la cadena COPE, porque una injusticia con Paco González le resultó insoportable.

Seguir así, cuando ya se han cumplido los cuarenta -los cuarenta principales- ayuda a cumplir los cien en cualquier cadena. Que los cumplas, Pepe, y que Padrón siga teniendo un hijo adoptivo como tú, que ya sabemos de dónde viene tu tendencia al pimiento verde, y, por cierto, tú eres de los que no picas, aunque ese amigo común, Paco Santos, creyó que podríamos picarnos, y nos presentó. Creo que fue hace ya unos meses, pero no se te notan, Pepe, mi querido compañero, mi querido amigo.