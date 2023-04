Luis Del Val sobre Pedro Sánchez: "Se ha callado y no ha mentido con esa seguridad de indignado"

Luis del Val como siempre, pone el foco en la actualidad y en diferentes situaciones que afectan de forma directa e indirecta al ciudadano. Si en ocasiones anteriores ha hablado sobre la situación actual del Parque Natural de Doñana o los datos del paro, el colaborador en su 'Fotografía de Luis del Val, su sección en 'Herrera en COPE' ha puesto el acento sobre la propuesta de viviendas de la SAREB, Ferrovial o las relaciones internacionales con España.

"Me preocupa la flojera que observo en Pedro I, El Mentiroso", así comenzaba Luis del Val su lectura en 'Herrera en COPE'. "Lo de las 43.000 viviendas me ha decepcionado. Un Pedro I, en pleno chute de encuestas Tezanos, no promete 43.000 viviendas, sino 100.000 o 150.000, y eso por lo bajo" dijo el colaborador. Además, hizo referencia al caso de una anterior legislatura socialista: "Ahí tienen a Felipe González, que en promesas fantásticas no le llega a Pedro I, El Mentiroso, ni a la altura de los tobillos y, en las elecciones del 82 del pasado siglo, prometió 800.000 puestos de trabajo. El paro siguió creciendo y el propio González, que tiene sentido del humor, decía que no le habíamos entendido bien y que él había prometido 800 o 1.000 puestos de trabajo, no 800.000".

"Por cierto, teniendo en cuenta que Ferrovial, en 1916, volvió a activar Ferrovial Inmobiliaria, qué hermoso sería, de no ser todo esto producto de la fiebre electoral, encargarle miles de viviendas, y manifestar lo patriota que es Ferrovial, y que los Países Bajos son los Países Majos, o los Países Guapos, o algo así, lástima que las fantasías maravillosas de Pedro I, El Mentiroso, se queden en lo de siempre" dijo Del Val en referencia al traslado de la multinacional fuera de nuestras fronteras.

"Y menos mal que lo va a recibir Biden, porque García Page, el presidente de Castilla La Mancha, se ha enterado de que Pedro Sánchez iba por allá, y se ha acordado de que tenía que ir a Bruselas. Pero lo preocupante es la flojera" dijo el colaborador en la antena de COPE.

Siguiendo esta clave internacional, Luis Del Val hace un paralelismo entre Francia y España en referencia dos casos de cese de ministros: "A Macron le acusan de que ha cesado al ministro de Asuntos Exteriores de Francia, porque se lo ha ordenado Argelia, y se revuelve con orgullo herido, y habla de la 'grandeur', y esas cosas que les gustan tanto a los franceses. Aquí, la mayoría del Parlamento le ha acusado de que cesó a la ministra Laya, porque se lo ordenó Marruecos, y Pedro I, El Mentiroso, se ha callado y no ha mentido con esa seguridad de indignado y ofendido de otras veces".

El colaborador ha cerrado su imagen del día añadiendo que "Han despachado al responsable del INE, porque se empeñaba en reflejar la verdad.Que pongan a Tezanos y la estadística española dará un vuelco histórico, y el INE y el CIS serán el espejo de esa España en la que nadie se queda atrás y sobran los pisos de alquiler".