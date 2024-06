Luis del Val: "Pedro I El Mentiroso cree en la reinserción de los delincuentes"

Esta mañana me he levantado comprensivo, hasta el punto de que debo agradecer a Pedro I, El Mentiroso, la delicadeza de que la segunda carta a los corintios sea breve, aunque no tanto como la primera. He dicho a los corintios, y quería decir a los españoles, confusión debida a que San Pablo también escribió dos cartas, pero a los Corintios, porque entonces no había españoles. Las dos cartas de San Pablo son larguísimas y contienen casi treinta capítulos entre ambas.

Se ve que, hace veinte, siglos la gente escribía y leía con más tranquilidad, pero es que ahora te pones a escribir sobre los Koldo y salta la amnistía, y aún no te has puesto a abordar la Amnistía y salta lo de Begoña Gómez, y a saber lo que sucederá al terminar este comentario, cualquier cosa menos que el Cobarde Prófugo se acerque a la aduana española.

Pedro I El Mentiroso, como Concepción Arenal, cree en la reinserción de los delincuentes, y a la hora de elegir amistades, prefiere la amistad del Cobarde Prófugo que la de los jueces, sospechosos siempre de prevaricadores, según la filosofía de nuestro Gran Mentiroso. Por cierto, los alumnos progresan adecuadamente, y ayer, en el mitin socialista tras el Consejo de Ministros, el triple ministro -de Justicia, de Presidencia y de Relaciones con las Cortes- Excelentísimo Señor, donde Felix Bolaños García, nos mintió.

A su manera untuosa y pedante, pero nos mintió, explicándonos que no ha salido la inconstitucional ley de Amnistía, porque las leyes, vienen a ser como las paellas, que tienen su punto. Así que hay leyes que se publican en el BOE, al día siguiente de ser aprobadas, y paellas como la de Amnistía, que necesitan más de una semana para que coja punto el arroz.

A mí, que me mientan, ya no me molesta, porque estoy domado gracias al presidente de Gobierno más mentiroso de la Unión Europea, pero lo que me indigna es que me tomen por tonto, y el mentiroso Bolaños envuelva su falsedad en bobadas. Pero, mira, me he levantado comprensivo, y recordando lo de la segunda carta de Pedro I, El Mentiroso, debo reconocer que a Evita Perón nunca la citó un juez en Argentina, y anda que se escondía ella de recomendar.

