Luis del Val: "Madrid lidera el número de médicos por 100.000 habitantes, Castilla La Mancha está a la cola"

No tengo más remedio que aprovechar este espacio para mostrar mi más rendido agradecimiento a doña Carolina Darias, ministra de Sanidad, y me imagino que es un sentimiento compartido por cientos de miles de madrileños, al comprobar la dedicación, el celo, su preocupación personal por quienes vivimos en la Comunidad de Madrid. Esa entrega puede que pareciera oculta, pero, ayer, tras el Consejo de Ministros, demostró sin disimulos, y sin miedo a las críticas, que no tiene reparos en que se sepa que su ministerio está volcado en el estado de salud de los madrileños, y no porque hoy sea la Virgen de la Almudena, que no creo que doña Carolina sea de muchas devociones, sino porque su sinceridad aborrece las hipocresías, y dedicó su intervención a analizar el estado de la Sanidad en la Comunidad de Madrid.

Puede que algunos madrileños, escépticos con que una mujer canaria demuestre tanta preocupación por Madrid, consideren que es que en Madrid la Sanidad está mucho peor que en cualquier lugar de España, pero los datos son contrarios a esa hipótesis. Por ejemplo, Madrid, lidera el número de médicos por cada 100.000 habitantes, mientras Castilla La Mancha, se encuentra a la cola. Por ejemplo, en cuanto se refiere a las listas de espera, las dos comunidades donde antes te atienden son en el País Vasco y en Madrid. ¿Y cuáles están a la cola? Aragón y Cataluña.

Entiendo que aragoneses, castellanomanchegos y catalanes, le empiecen a coger manía a la ministra de Sanidad, y que reclamarán mayor atención, pero este fervor por Madrid es incuestionable, y se ve que lo que suceda en Extremadura o en cualquier otro lugar le preocupa mucho menos que esta saludable obsesión por Madrid. Gracias. Y gracias también al fervor sindical del sector sanitario, donde veo rostros que me son familiares, cuando se manifestaban contra la construcción del hospital Zendal, que es como si los militares se manifestaran contra la construcción de un cuartel. Entre los sindicatos sanitarios, que no quieren más hospitales -¡y eso en plena pandemia!- y la dedicación, casi a tiempo completo de la ministra, Madrid está bien atendida. Y hasta es posible que asesorada por aquél comité de expertos de Salvador Illa -¿recuerdan?- que nunca existió.