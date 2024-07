Luis del Val: “Esto no es un disparate político, es ya un esperpento de Valle Inclán”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE”en Pedro Sánchez recordando sus palabras a Mariano Rajoy cuando declaró por la Gürtel y su silencio ahora que ha sido citado, como testigo, por el juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez:

Cuanto más insisten los lilas de la pedagogía progresista en despreciar la memoria, en más alto lugar la pongo. Gracias a la memoria, a las ocho, escuchamos laindignada voz de Pedro I, El Mentiroso, pidiendo la inmediata dimisión de Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno, al ser citado como testigo por un juez.

Y el director de ABC, Julián Quirós, en su comentario, recordaba que el presidente Rajoy, al ser preguntado por el juez acerca de una militante a la que el señor Rajoy conocía muy bien, el interrogado contestaba diciendo “la señora de la que me habla” o “la persona que acaba usted de citar”, e ironiza sobre si Pedro I, El Mentiroso, se referirá a doña Begoña Gómez como la “ciudadana por la que usted pregunta”.









Pero lo más deslumbrante es que Pedro I, el Mentiroso, se indigne si el presidente del Gobierno del partido contrincante es citado como testigo y solicite su inmediata dimisión, pero si le ocurre a él sea una persecución despiadada. Este cambio de opinión de 180 grados lo explicó hace años, Peter Babel, en un artículo titulado “La fetidez asimétrica”. Y ponía un claro ejemplo. Vas en un tren. De pronto, el intestino, reclama la expulsión de la materia acumulada y te diriges al retrete para evacuar. El lugar destinado en los trenes no es muy amplio y, en ese habitáculo pequeñísimo evacuas, sin sentir ninguna molestia o incomodidad. A continuación, tras salir, hay otro pasajero que aguarda turno, y le oyes que exclama al entrar “¡Qué asco!”. A tí, si hubieras sido el pasajero que aguardaba turno, te hubiera pasado lo mismo.

Peter Babel explicaba que la fetidez propia se asume con toda naturalidad, mientras que la ajena produce una repulsión difícil de soportar, de ahí la asimetría de la percepción. Si el que pone pegas a la ley de extranjería es del PP es que se trata de un xenófobo, pero si el que no quiere menores en su comunidad es un secesionista catalán, que sostiene al Gobierno, entonces no se comenta nada. Esto no es un disparate político: es ya un esperpento de Valle Inclán, donde los ministros se convierten en los Coros y Danzas en defensa del marido de doña Begoña. Ayer, Bolaños, afirmó que su señorito es el símbolo de la dignidad de la Democracia. Y eso sin exagerar. ¡Las cosas que hay que hacer y decir para cobrar el sueldo de ministro!…

