Luis del Val: “Este Gobierno tarda mucho en gestionar”

Debo reconocer el gran mérito de Pedro I, El Mentiroso, que aprovechando que está de vacaciones en Canarias, se va a acercar a la isla de La Palma. Y digo valiente, porque de las 7.000 personas que perdieron su vivienda, más de la mitad tienen en su cabeza las promesas que les hicieron hace meses, pero no tienen el dinero en la mano. Los canarios son personas pacientes y educadas, pero igual se enteran de la visita y se acercan a exigir aquellos 30.000 euros que les prometieron por vivienda, y que no han llegado.

Y es que este Gobierno tarda mucho en gestionar. El ministerio de Interior, por ejemplo, todavía no ha damnificado a muchas de las víctimas del atentado de Las Ramblas. Con lo poco que tarda en llegarte la multa del ministerio de Interior, si te has pasado de velocidad, y lo perezoso que se muestra cuando no tiene que recaudar dinero, sino entregarlo.

Algo parecido le sucede a la SEPI. Les entregaron 10.000 millones de euros para reflotar empresas estratégicas, y sólo han repartido 3.000 millones. Como la Unión Europea dio un plazo y, dadas las fechas, se han ido de vacaciones y se quedan 7.000 millones de euros sin repartir. A mí me extraña, porque la SEPI es muy rápida. Le piden que declare empresa estratégica a la empresa de aviación Plus Ultra, cuyos propietarios son amigos del tirano Maduro, y a una empresa que sólo tiene un avión le dan 53 millones de euros, porque es muy estratégica. Vamos, se hunde Plus Ultra, y el vuelo anual que hacía a Caracas, lo tiene que suspender. Le dicen a la SEPI que nombre como mandamás del Hipódromo de Madrid a una amiga de Pedro Sánchez, que se sospecha que no distingue muy bien una yegua de una mula, y la nombran con rapidez. Es decir que la SEPI es como ese reloj que unas veces funciona y, otras, no. La SEPI, como los malos relojes, tiene días. Y, tras el día, viene la noche. Y se apagan las luces de los escaparates a las diez, En París, a la una de la madrugada. Debe ser que los franceses son insolidarios. O que este Gobierno no trasnocha, porque en muchos lugares, en verano, las tiendas están abiertas a las diez de la noche, me imagino que, ahora, con los escaparates a oscuras. Rápidos para ordenar y perezosos e ineficaces para gestionar.





