Luis del Val: "Deseo vivir siendo un hombre libre y responsable, no iré a la Diada"

Hoy es 11 de septienbre, y si yo fuera catalán y secesionista, acudiría a la Diada. Si yo creyera que el 11 de septiembre de 1714, cuando las tropas entraron en Barcelona, los que allí estaban defendían la independencia de Cataluña, y no supiera que lo lo hacían para que el archiduque Carlos de Austria fuera coronado rey de España, iría a la Diada. Y si no me constara que Rafael Casanovas fue perdonado por los Borbones, y ejerció la abogacía, y murió en su cama, y antes de morir publicó un opúsculo en contra de los Borbones, pero no a favor de Cataluña, sino del archiduque Carlos de Austria, acudiría a su monumento y hasta me emocionaría.

Si yo estuviera convencido que, al nacer en Cataluña, se poseen unas cualidades que es imposible que surjan en seres humanos nacidos en Murcia o en Badajoz, iría a la Diada; y si, además, me hubieran informado de que España no protegió la industria textil, y no obligaba a los españoles a comprar los tejidos catalanes, cuatro veces más caros que los ingleses, y creyera, en cambio, que España nos robaba, mientras Pujol y la banda del 3% ayudaban a hacer patria, acudiría a la Diada.

Pero, sobre todo, si no pensara que los hombres nacen libres, y libre es su responsabilidad en las equivocaciones y en los aciertos; si de verdad hubiera asumido que mis errores o mis pequeños triunfos están condicionados por la forma política del territorio en el que vivo, o por el determinismo del lugar de nacimiento, acudiría ciego a la Diada.

Porque lo importante no es perder el tiempo en discutir si Colón nació en Génova o en Reus: lo importante es la esclavitud que supone la falta de libertad, caer en el determinismo y, como pago de esa esclavitud, recibir la recompensa de que todo lo que te salga mal es culpa de que no existe la República de Cataluña. Nunca consideré que sea un triunfo ser declarado irresponsable, que es un calificativo que se adjudica a los locos y a los débiles mentales. Así que como nací en Zaragoza, capital de la Corona de Aragón, y vivo en Madrid, y no soy independentista, ni cobro una nómina por serlo y, sobre todo, deseo vivir siendo un hombre libre y responsable, no iré a la Diada.