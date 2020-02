Luis del Val: “Cataluña solo consume el 20% de lo que produce, el otro 80% lo compran en el resto de España"

A la reunión totalitaria de esta tarde, en la que no estará representado nadie de la mayoría de catalanes, castigados por este gobierno por no ser nacionalistas, no creo que nadie lleve un ejemplar del diario ABC, donde en la portada puede verse el rostro de Isidro Fainé, tras declarar que Caixa Bank no vuelve a Cataluña. Ha dicho que los ahorros de la gente son sagrados, y es consecuente, porque por eso mismo abandonó Cataluña, cuando los directores de las sucursales del resto de España comenzaron a informar despavoridos que los clientes amenazaban con cerrar sus cuentas y, algunos ya lo habían hecho.

Tiene razón Isidro Fainé en que no han cambiado las circunstancias, y les voy a contar un sucedido en el Parlament. Visita de nacionalistas de paisano. Todo transcurre de manera agradable. Les enseñan las instalaciones. El ambiente es relajado. Pero, al llegar a la cafetería, un avispado nacionalista toma el botellín de aceite del desayuno, lee la etiqueta y se queda lívido. Da la voz de alarma a los demás. No se lo pueden creer: en la cafetería del Parlament de Cataluña se sirve aceite de oliva de Getafe. No termina ahí el disgusto. Otro avispado nacionalista tiene fundadas sospechas de que las manzanas son italianas. ¡Los parlamentarios nacionalistas son capaces de comer manzanas italianas! El disgusto va en aumento. Hasta tal punto llega el enfado que un jerarca del gabinete técnico les pide públicamente disculpas por haber permitido la compra de aceite de Getafe y de manzanas italianas. Te lo juro de mi madre, que dicen en el pueblo de mi tía Pascualina. Eso ha sucedido en febrero del año 2020. En Cataluña. Una región española que tan solo consume el 20% de lo que produce. El ochenta por ciento restante lo compran en el resto de España, en sitios como Getafe, y en países de la Unión Europea, como Italia. Y si el futuro consiste en no comprar aceite procedente del resto de España, ni manzanas de países de la Unión Europea van a alcanzar la autarquía medieval, que ya desapareció del continente a finales del siglo XV.

¿Cómo va a volver la Caixa? Con la autarquía el que se tome un cola cao se tendrá que tomar 5, y el que le eche una pastilla de Avecrem a la sopa le tendrá que añadir 4 pastillas más, aunque quede más fuerte, para mantener la producción, porque si las ventas se derrumban el 80%, las fábricas cerrarán.

Bueno, pues los abanderados de la Edad Media se reúnen esta tarde para negociar. Espero que el problema no sea prohibir el aceite de Getafe. Tengo un amigo que cuando alguien dice de otro “Es más tonto que Abundio”, siempre añade. “Y Abundio era nacionalista”.