Luis del Val: “Begoña Gómez es, también, la esposa del presidente del Gobierno las 24 horas del día”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE”en Pedro Sánchez y su petición al juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez, declarar por escrito:

Debo reconocer que, en algunas ocasiones, no somos conscientes de la pesada carga que cae sobre los hombros de nuestros gobernantes, y criticamos con cierta frivolidad. Ayer, me percaté de esta ligereza, ante el argumento de que Pedro I, El Mentiroso es presidente del Gobierno las 24 horas del día y, por tanto, debe contestar por escrito al juez.









Ni un sólo minuto puede dejar de ser presidente del Gobierno. Es decir, que el presidente del gobierno de España, acude a una reunión a la Unión Europea; como no está demostrado que tenga el cuerpo angélico, y parece de fundamento que también le acompañe, en el interior de su cuerpo, una vejiga urinaria -como nos sucede a todos los mortales- puede llegar la circunstancia de que se le llene, y necesite aliviarse. Entonces, acudirá al lavabo más cercano, y hará lo que hacemos todos, pero con la pesada responsabilidad de que el que está haciendo pis es nada menos que el presidente del Gobierno de España. Y si se descuida en la puntería -y los hombres somos muy descuidados- el que falla en el tiro no es un hombre cualquiera, sino el presidente del Gobierno, que lo es las 24 horas del día.

Asimismo, doña Begoña Gómez es, también, la esposa del presidente del Gobierno las 24 horas del día, y cuando llama a un empresario a Moncloa, quien llama no es una emprendedora o una empresaria común, sino la esposa del presidente del Gobierno, y, encima, cuando el empresario se encuentra con el esposo de doña Begoña, no es un esposo corriente, sino el mismísimo presidente del Gobierno, que NO recibe a los empresarios más importantes del país, sino solo al que señala su esposa.

Y las cartas de recomendación de doña Begoña Gómez que, por cierto, fueron atendidas, las firmaba la esposa del presidente del Gobierno, que no puede dejar de serlo las 24 horas del día, de la misma forma que su marido es las 24 horas del día presidente del Gobierno. Lo que demuestra que Pedro I, El Mentiroso tiene el derecho a contestar por escrito al juez, con tanta claridad, como apreciamos que, si su jerarquía y circunstancia está vigente las 24 horas del día, vaya chanchullo de recomendaciones y presiones que organizó la pareja, con la empresa de doña Begoña, los empresarios recomendados, y el apabullado rector de la Universidad.

