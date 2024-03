Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"enFrancina Armengol, la expresidenta del gobierno balear y presidenta del Congreso de los Diputados y todas las fechorías que se están dando a conocer sobre el caso Koldo y la compra de mascarillas:

Este verano, Carlos, cuando estuviste en la casa de Manuel Alejandro, en el Puerto de Santa María, tenía el maestro 91 años. Ayer, cuando un amigo común, Álvaro Clemares, nos reunió a los tres en el restaurante La Montería, en el barrio de Salamanca, ya llevaba casi una semana estrenando los noventa y dos. Por cierto, me dijo que no conocía tu casa de Sanlúcar, y a eso tendrás que ponerle remedio, pasada la Semana Santa.

Hablamos de Filosofía, de Cioran, de Wittensgstein, de poetas, y, claro, de Rocío Jurado, de Raphael, de Natalia Figueroa, a quién alabé como persona y de la que lamenté que hubiera dejado de escribir. Y, Manuel Alejandro, dijo: “Nunca, en toda mi vida, me he encontrado con alguien que hablara mal de Natalia Figueroa”.





Francina Armengol no puede seguir siendo la tercera autoridad del Estado

Casi tres horas que no tenían nada que ver con el bonito serial que lleva por título “La corrupción en tiempo de mascarillas” o “Corrupción es para siempre”. Porque esta mañana ya he comprobado que la farmacéutica sigue presidiendo el Congreso de los Diputados. Tolerancia cero, dice la del esternocleidomastoideo tenso, doña María Jesús Montero, pero si compró mascarillas inservibles, pagó por ellas y, además, certificó que la empresa era irreprochable, o estaba al tanto de la trama o es tan despistada y tonta, que doña Francina no puede seguir siendo la tercera autoridad del Estado.

El Supremo investigará a Puigdemont por terrorismo en Tsunami





¡Ah! Y comprendo al Gobierno y sus apoyos decir que lo del Tsunami no es terrorismo. Hay un detalle que avala la afirmación y es que, durante el año pasado, se celebraron en España casi medio millar de homenajes a los asesinos etarras, creo que 462.

Si consideran que es normal aplaudir al que pegó un tiro en la nuca y mató a un ciudadano, lo del Tsunami les debe parecer una gamberrada de la tuna pasada de copas, y si el que murió del infarto, y no se le pudo salvar la vida, porque los pasados de copa impidieron los servicios de socorro, mala suerte.

¡Ah! Al servicio de espionaje en los recreos de las escuelas para perseguir y acosar menores de edad que no hablen en catalán, les han dado una subvención de 500.000 euros. Volviendo a Manuel Alejandro, nos confesó que de “Se me rompió el amor de tanto usarlo” solo le gustan esos dos versos que dicen: “Jamás duró una flor/ dos primaveras”. La corrupción y la mentira duran mucho más.





