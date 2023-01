Luis del Val, ante la pasividad por la Guerra de Ucrania: "¿Cuántas manifestaciones masivas ha habido?"

Luis del Val pone el foco de 'La imagen del día' de Herrera en COPE en la falta de protestas por la Guerra en Ucrania:

"Debo confesar que la despedida y el comienzo del año me han traído un paquete de melancolía. Comienza a asustarme formar parte de una sociedad frívola y superficial, y los elogios a este Papa fallecido me afligen, porque su indudable talento nunca levantó oleadas de afecto. Leer en griego antiguo y en hebreo clásico, hablar una decena de idiomas modernos, tocar el piano con bastante maestría y ser un pensador, que promovió las importantes reformas del Concilio Vaticano II, no suele provocar cariño en las multitudes. En las otras antípodas de la inteligencia, pero en esta misma sociedad, una ciudadana, que suscita entusiasmos por su forma de vestir, presenta en un programa de televisión la despedida del año nuevo, y resulta que el pretendido vestido no existe, porque parece que la han pillado sólo con el pantimedias puesto. No me opongo a que se gane la vida de esa manera, y me parece legítimo, pero también me parece uno de esos detalles que nos informan de nuestras aficiones, ocupaciones y preocupaciones.

Por si fuera, poco hemos comenzado el año en medio de una guerra cruenta en Europa, y también me llena de melancolía la pasiva aceptación, cuando no el olvido. En la guerra de Irak, hubo oleadas de manifestaciones en España. Un día, entre Madrid y Barcelona, sumaron casi cuatro millones de manifestantes. A Aznar le llamaban asesino, y al presidente de Estados Unidos. En la invasión de Ucrania mueren más civiles que soldados, se tortura a los niños y se bombardean hospitales. ¿Cuántas manifestaciones masivas ha habido? Ninguna. En la guerra de Irak, de vez en cuando, iban unos centenares de personas ante la embajada de Estados Unidos. ¿Cuántas manifestaciones se han celebrado frente a la embajada de Rusia? Ninguna. Más aún, los secesionistas catalanes fueron a pedir ayuda a Putin, mandamás de esta guerra tan sucia como cruel, y eso no rebaja sus expectativas de voto. Que para reconocer la inteligencia y el talento de una persona tenga que morirse, y que las guerras sólo susciten protestas, cuando interviene la democracia de Estados Unidos, y que el intento de colaboración con el sátrapa ruso, no inmute a los ciudadanos de Cataluña, lo siento, pero me produce melancolía y una enorme languidez".