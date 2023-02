Luis del Val: "El alcalde de Fuenlabrada ha logrado generar tanta información para los periodistas como Putin"

Ayer, rejuvenecí muchísimo, porque me puse a investigar en qué biblioteca de Fuenlabrada se había reunido, Pedro I, El Mentiroso, para hablar con los becarios agradecidos, y grabar uno de esos maravillosos y emotivos documentales, con los que nos obsequia. No crean que fue fácil. En Fuenlabrada, hay siete bibliotecas, ocho, si contamos con la biblioteca del campus de la Universidad Rey Juan Carlos, dicho sea con perdón. Con la paciencia de un becario, fui llamando a las diferentes bibliotecas y todas me confesaron que no habían cerrado por la mañana, hasta que, en la biblioteca Tomás y Valiente, me contestaron que no me podían proporcionar la información, y que para ello me pusiera en contacto con el Ayuntamiento. Bingo. Ponerse en contacto con el Ayuntamiento, regido por el socialista, don Javier Ayala, me resultó imposible, porque el teléfono 916497000, de atención al ciudadano, no contesta. A lo mejor, contestará a los ciudadanos del futuro, pero no a los actuales. Quiero felicitar al alcalde de Fuenlabrada, nacido en Córdoba, que ya, desde los tempranos 22 años de edad, se sacrificaba por Fuenlabrada, siendo presidente de Consejos de Barrio y Juntas Municipales de Distrito, y ha logrado generar tanta información para los periodistas como Putin. Naturalmente, seguí como buen becario, y fue en la Biblioteca Tomás y Valiente, donde cuatro becarios agradecidos, en la víspera del Consejo de Ministros, mostraban su agradecimiento, emocionado y profundo, a la magnanimidad de un presidente que aumenta la deuda, sí, y los impuestos a los autónomos, también, pero reparte becas con liberalidad para que los estudiantes terminen su carrera, aunque luego no tengan dónde trabajar en España. Espero que, en una ciudad como Fuenlabrada, que siempre ha tenido alcaldes socialistas, no hayan tenido dificultad para llevar a la biblioteca a algún pariente o algún familiar de dirigentes del PSOE de Fuenlabrada. Pero es lo de menos: lo importante es la humildad, la afabilidad social de nuestro presidente, esta vez con estudiantes. Lo de la petanca y lo del salario mínimo ya nos supo a poco. Seguro que, ahora, habrá esa emoción de las mejores películas. El guardián sobre el centeno. Y Pedro I, El Mentiroso, comprensivo y sin corbata, dándonos otra lección de modestia.