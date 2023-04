Luis del Val: "Que una persona juzgada no pueda recibir su sentencia en un idioma que entienda, es estúpido"

Mi yerno, Carlos de Otto, estudió en la Universidad de Edimburgo, y jamás tuvo problemas con el escocés. No, sabe un poco más de escocés que yo, que no sé nada, pero en las clases de la Universidad y en la capital de Escocia se habla inglés. Otra cosa es en las Islas Baleares, donde ya hasta las sentencias se redactan en catalán. Una empresa pidió que la sentencia se la tradujeran al castellano, pero los jueces de las Islas Baleares se negaron.

La empresa, entonces, recurrió al Tribunal Constitucional, basándose en que el Artículo 3 de la Constitución dice claramente que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Hasta ahora. Porque la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, ponente del Tribunal Constitucional ha resuelto que la entidad mercantil Accesos de Ibiza, S.A., se aguante y aprenda catalán para entender la sentencia.

Decía Pitigrilli que lo más importante para ser un buen juez es el sentido común, y que se si se sabe algo de Derecho, mucho mejor. Bueno, yo soy un analfabeto en Derecho, pero si mañana paso por San Sebastián, me ponen una multa y me la redactan en vasco, sentiré que el artículo 9 de la Constitución Española, que dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, también queda derogado.

Y, aprovechando que el artículo 20 de la Constitución, que ampara la libertad de expresión, todavía no ha sido derogado, ni por doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, ni por ningún otro miembro del Tribunal Constitucional, aprovecharé para decir que quitarle el derecho a una persona juzgada a que le entreguen la sentencia redactada en un idioma que pueda entender, me parece un atropello y una estupidez. Es mi opinión que, por cierto, comparto con otros 4 miembros del Tribunal Constitucional que tampoco están de acuerdo con doña María Luisa Segoviano Astaburuaga.

Hace más de cinco años que no voy por Baleares, porque en los restaurantes no suele haber cartas en castellano, pero ahora me reprimiré más, no sea que me sentencien a algo y no lo entienda.Y si reclamo me dirán que me joda, eso sí, en correcto catalán.