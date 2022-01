Luis del Val: "Garzón va a acudir al Consejo de Ministros y se sentará como si no pasara nada"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el ministro Garzón, protagonista en el Consejo de Ministros de hoy:

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"España ocupa el primer lugar de la Unión Europea en número de parados, y en vender los test de antígenos al precio más caro. De cada diez parados europeos, tres son españoles. O sea, que si te has levantado esta mañana, estás parado y tienes que comprar un test antígeno, te gustaría, ya no digo ser italiano, francés o alemán, sino incluso ser un estonio. Por cierto, si se anima, la embajada de Estonia está en la calle Claudio Coello de Madrid, y me han dicho que son muy atentos.

Sin embargo, lo que más me llama la atención, es que hoy hay Consejo de Ministros, vamos a dejar de ser los campeones en el precio de antígenos, porque ante las protestas los van a rebajar, pero a ese Consejo va a asistir el personaje de la semana, y los que tenemos el vicio de escribir novelas no podemos huir de la seducción que nos producen las circunstancias emocionales de las personas.

Hay que tener mucha entereza para acudir a un Consejo, donde los socios te han recriminado en público, y a los colegas de Unidos PodemAs, les acabas de rebajar las pocas expectativas que tenían en las elecciones de Castilla-León. Hay que poseer una enorme gallardía para soportar ese hipócrita apretón en el brazo y escuchar las cínicas palabras “no te lo mereces”, o no darte cuenta del cuchicheo de dos ministras del PSOE, poco después de mirarte, y las sonrisitas turbadas, que son más evidentes a medida que intentan disimularlas. Es muy duro mantener la dignidad, consciente de que te han sancionado como el más tonto de la clase, y no perder los papeles. No obstante, Alberto Garzón ya tiene experiencia en circunstancias difíciles. Ha ido enterrando al Partido Comunista de España, sin que se dieran cuenta los propios comunistas; alquiló el PCE a Pablo Iglesias, y no va a dimitir, porque eso lo hacemos los que no soportamos obedecer a a quien da muestra de despreciarnos, y nos falta humildad y paciencia. A él le sobra. Y acudirá al Consejo, y se sentará como si no pasara nada, y advertirá el número de los que ni siquiera se le acerquen para musitarle una mentira piadosa. Precisamente el día en que nos enteramos de que se ha trasplantado el corazón de un cerdo a un ser humano. Y es que empiezas con la carne y terminas en la casquería".

