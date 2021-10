Luis del Val: “Silbar será una falta de educación, pero silbar nunca ha arruinado ni ha matado a nadie”

Luis del Valpone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los abucheos a Sánchez durante el desfile de la Feria Nacional:

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Según el Fondo Monetario Internacional, Pedro I el Mentiroso también miente en la previsión de crecimiento inserta en los Presupuestos. A lo mejor, le silban por eso. O por la insidia encubierta en lo de descentralizar Madrid, y que Madrid prospera, porque hay mucho funcionario con puesto fijo e inamovible. Pues también es mentira y, según publica ABC, Madrid es una de las autonomías con menor número de funcionarios públicos. Le supera, por ejemplo, la de Valencia, gobernada por el socialista Joaquín Francisco Puig Ferrer, o la de Extremadura, gobernada por el socialista Guillermo Fernandez Vara; o la asturiana, que rige el socialista Adrián Barbón, cuyas estructuras burocráticas y de servicios dan empleo a 27 de cada 100 trabajadores asturianos. Y estoy en contra de los silbido y los abucheos, y menos un 12 de octubre, pero tampoco me gusta que el presidente del Gobierno Vasco no venga a Madrid, aunque sólo sea por mostrarse menos torvo, en vísperas de la millonada que Pedro I Mentiroso le va a proporcionar, procedente de nuestros bolsillos. O que ese chico inestable, de novias variables, que fue vicepresidente del Gobierno, considere una ofensa que Felipe VI se llame Felipe VI, circunstancia que viene de cuna, y no puede ponerse Constantino, ni Ludovico, ni Recaredo, mi antaño conocido ignorante. Tampoco ayuda al Estado que al Cobarde Prófugo le salgan la huida y el delito gratis, porque ya están preparando una vacuna en forma de indulto, amnistía o lo que sea.

Sí, doña Margarita, tiene usted razón, y no era día de silbidos, pero es que Pedro I el Mentiroso miente a todos los españoles, y con los únicos que cumple su palabra es con los secesionistas y con sus socios de Gobierno, que ayer, mientras todo el mundo celebraba una hazaña histórica que cambió el mundo, seguían llamándole, a esa hazaña asombrosa, genocidio.

A lo mejor le silban, porque todavía no sabemos cuántos muertos se llevó la pandemia, mientras el Mentiroso, en su vanidad, presumía de haber salvado 400.000 mil vidas, en el país de Europa con más cadáveres de médicos y enfermeros a causa de la imprevisión. Y silbar será una falta de educación. Pero, a veces, la rabia es tan profunda, que se comete la descortesía de silbar. Y silbar nunca ha arruinado ni ha matado a nadie".

