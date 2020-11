Luis del Val: "La ministra que se ha cargado el artículo 3 de la Constitución se queja de transgresiones"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la ministra "pija" que se ha cargado el art. 3 de la Constitución:

"Ayer, la antigua alumna del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de Bilbao que, merced a una estancia en Irlanda, fue profesora de Inglés del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de Algorta, es decir, la ministra que con su Ley va a convertir la escuela pública, que nunca pisó, en un almacén de desanimados que jamás repetirán curso, se mostró dolida de que su Ley no sea estrictamente obedecida en algunas autonomías del PP. La ministra, que se ha cargado el artículo 3 de la Constitución, se queja de posibles o futuras transgresiones. Pues bien, a la misma hora, la Generalidad ponía en marcha su equipo de inspectores de recreos para perseguir, amonestar y acosar a los niños que ¡en el recreo! cometan el terrible delito de expresarse en la Lengua que, antes de que la antigua alumna y profesora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús se cargara el texto constitucional dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado.Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Menos en Cataluña, por orden de la Celaá, a la que su compañero de partido, el senador Miguel Ángel Heredia, ha llamado pija, porque según el senador, con esa riqueza de matices que le caracteriza, ha venido a decir que todos los que no estudian en la escuela pública son pijos. Creo que la ministra debe agradecer esta suave denominación, porque según el diario El Mundo, hace tres años, a la ministra Margarita Robles la llamó hijaputa por no afiliarse al PSOE. Puede que el senador Miguel Ángel Heredia no emplee la lírica en sus expresiones, pero hay que reconocerle que se le entiende sin ambigüedades. Además, se nota que es un hombre de gran vocación juvenil, porque había cumplido treinta años y seguía siendo secretario de las Juventudes Socialistas.

Los catalanes que no sean secesionistas que pierdan toda esperanza. Ignoro si la comisión de vigilancia llegará a perseguir a niños que en los parques hablen español, pero Inés Arrimadas y Pablo Casado ya han decidido ir por separado a las elecciones autonómicas en Cataluña. Ayer, se llamaban por teléfono los separatistas contentos y satisfechos. Gracias, Inés; gracias, Pablo. Esa equivocación os pasará factura. Pero la pagarán los que no son secesionistas en Cataluña y sufren su insoportable totalitarismo".

