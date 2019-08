Luis del Val: "Boris Johnson le ha puesto una mordaza a la democracia más antigua de Europa"

Si aquél personaje que interpretaba John Wayne decía que el mejor indio era el indio muerto, hay que reconocer que el Parlamento menos peligroso es el Parlamento mudo. Así que Boris Johnson, que no es inteligente, pero es listillo y trapacero, le ha puesto una mordaza a la democracia más antigua de Europa, después de los griegos.

Hay que reconocer que a los primeros ministros, y presidentes de Gobierno, el Parlamento les produce el mismo entusiasmo que a un niño de siete años le suscita saber que, de primer plato, va a tener que comer acelgas.

Raúl del Pozo tenía una sección, me parece que después convertida en libro, titulada “A Bambi no le gustan los miércoles”. Bambi era el apodo que inventó Alfonso Guerra para rebautizar a aquél presidente de Gobierno llamado José Luis Rodriguez Zapatero, y Raúl del Pozo lo aprovechó como santo y seña de sus crónicas parlamentarias. Y, en efecto, no le gustaban los miércoles, porque en las Cortes había control parlamentario, y el control parlamentario son las acelgas de los presidentes de gobierno.

Observen si no, el desmedido fervor que siente Pedro Sánchez por acudir a las Cortes, que es que me imagino que lo tienen que sujetar, para que no se lance a comparecer voluntariamente. Menos mal que ahí está doña Meritxell, dispuesta a que los parlamentarios por la mañana no hagan nada y por la tarde lo pasen a limpio, y la muleta de Podemos, que siempre vota para que el presidente no comparezca. Nos creemos que es que le ayudan, pero es para hacerle sufrir, porque, vamos, si por Pedro fuera estaría todo el día en el Parlamento, usted se lo cree y los dos mentimos.

¿Y de dónde viene esta aversión del Ejecutivo? Pues eso, que el Ejecutivo está a lo suyo y, de repente, viene un diputado de la oposición a incordiar y a preguntar tonterías, cómo por ejemplo, si los barcos de guerra tan costosos de comprar y mantener, van a convertirse en el Samur del mar, y se van a dedicar a transportar emigrantes, que a este paso veo a los almirantes de inspectores de las piscinas de verano, a los capitanes de navío de socorristas en las playas, y Margarita Robles convirtiendo a la Armada en la Cruz Roja del Mar.

No, al ejecutivo no le gusta que le distraigan de sus cosas, y tener que dar cuentas y explicaciones. Es como si el presidente del Consejo de Administración de una gran empresa, un día a la semana, tuviera que comparecer ante los representantes de los trabajadores para explicar lo que hace, y que los representantes se permitieran el lujo de decirle que lo ha hecho rematadamente mal.

Boris Johnson, que está haciendo las cosas rematadamente mal, es listillo para ponerle la mordaza a un parlamento, pero no es inteligente, porque esa democracia viene del siglo XII, y en el XIII, en tiempos de monarquías absolutas, al rey Enrique III lo metieron en la cárcel. Y un rey de hace ochocientos años tenía bastante más poder que un primer ministro del siglo XXI, y eso es así por muy listillo que sea Johnson y por mucho que ignore la historia de su pueblo.