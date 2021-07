Del Val: “Solo faltaría que nos suban más los impuestos para abonar una indemnización a los indultados"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el fondo creado por el Gobierno de Cataluña para pagar las condenas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los políticos indultados y que malversaron fondos públicos:

"El miércoles de la semana pasada, mi flaca cuenta corriente quedó todavía más adelgazada al pagar el primer plazo de la renta. El segundo sartenazo vendrá en noviembre. Y no estaba apesadumbrado, porque con el dinero de los contribuyentes se puede pagar el sueldo de las enfermeras que nos ponen las vacunas; de los guardias civiles, que en Melilla y Ceuta se juegan su físico; de los policías a los que se les insulta y se les golpea, y de esos soldados que, fuera de las fronteras, cumplen los compromisos internacionales y se juegan la vida para que podamos ser una sociedad civil libre.

Lo que no sabía es que mis impuestos también iban a servir para pagar las fianzas de los delincuentes indultados, porque para evitar las que les han impuesto a los presuntos culpables de malversación de dinero público la Generalidad de Cataluña está dispuesta a malversar esos mismos fondos y pagarlos con mis impuestos.

Sí, vivo en Madrid, pero a la Generalitat se le han transferido 11.000 millones de euros del fondo de las autonomías españolas, y con su derroche de embajadas y viajes para poner a parir a España en dos continentes, tienen una deuda de casi 80.000 millones de euros. Vamos, más del préstamo de 70.000 millones de euros que nos va a prestar la UE, que, como esto siga así, puede que le entren dudas. Tuve un amigo borracho, que bebía para olvidar que era borracho, y la Generalitat hace lo mismo: bebe del dinero de los contribuyentes para olvidar que bebe del dinero de los contribuyentes y calmar su sed de secesionismo y emborracharse todavía más.

Me imagino que, ante este presunto, pero monstruoso delito, la Fiscal General del Estado, doña Dolores Delgado, pondrá en marcha a la Fiscalía, porque no va a dejar a los fiscales sobre los que manda como unos consentidores, ni ella va a permitir que los malpensados opinen que, con tal de quitar las piedras del camino que señala el mentiroso ministro Ábalos, vale todo, incluida la prevaricación. ¡Menuda es doña Dolores! No creo que vaya a permitir que la Fiscalía quede como la sumisa compadre de los delincuentes indultados, el servil instrumento de los intereses de Pedro Sánchez, porque, en este punto, ya solo faltaría que nos subieran aún más los impuestos para abonarles una indemnización a los indultados por los graves delitos cometidos".

