Del Val: "La nacionalización de la luz sería buena para colocar a los amigos de Sánchez en empresas públicas"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la subida del precio de la luz:

"Si la vida es demasiado corta para entender el nacionalismo, imagínense para poder comprender el recibo de la luz. Confieso con humildad que pertenezco a ese grupo de españoles que han renunciado a entenderlo, y no sé si somos muchos o pocos, pero siempre que intento estudiar lo de la ayuda al carbón, o a la minería, o a la alternativa energética, me pierdo. Ya me explicaron que, por cada litro de gasolina que pago, medio euro aproximadamente es para el Gobierno, pero en el caso de la luz he renunciado. Menos mal que entre los que se sientan en el Consejo de Ministros hay personas que entienden de esto, y los de Podemos tienen la fórmula milagrosa, que consistiría en nacionalizar la electricidad. En Venezuela, sus amigos en el Gobierno nacionalizaron el petróleo y consiguieron que hubiera escasez de gasolina. Era difícil, porque Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo -algo así como cerca de 400.000 mil millones de barriles- pero lo lograron.

Una nacionalización de las compañías eléctricas sería buena para Sánchez, porque todavía deben quedar uno pocos amigos que no ha colocado en empresas públicas; sería positiva para Pablo Iglesias, porque podría poner a su mujer de presidenta de un Consejo de Administración, y ya lo de promocionar a la esposa sería algo corriente, de corriente eléctrica me refiero, y sería bueno para mí, porque me rejuvenecería, ya que los frecuentes cortes de suministro y el encendido de velas me llevarían a la infancia de la posguerra. Pero eso no es nada, comparado con el avance que va a suponer para Bildu la incorporación de los presos etarras a su proyecto, según desvela El Mundo en la carta que ha dirigido Otegi a los asesinos condenados para que se incorporen y ayuden a la formación. Mira, dentro de poco va a salir Troitiño por enfermedad, y podrá ayudar a Bildu. Troitiño es muy eficaz porque, de una tacada, asesinó a una docena de guardias civiles. Mientras los otros iban que si un tiro en la nuca este mes, que si un coche bomba al otro, total para dejar sólo un muerto y una niña sin piernas, Troitiño asesinaba al por mayor, que sale mucho más barato. Con la incorporación de Troitiño a Bildu Otegi verá la luz y, si se nacionaliza la electricidad, los demás nos quedaremos a oscuras".