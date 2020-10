Luis del Val:"¡El promotor de este naufragio se llama Salvador!"

Luis del Valpone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en la gestión, un día más, del ministro de Sanidad Salvador Illa:

"Albergo sospechas de que el ministro Salvador Illa es tonto contemporáneo. Dicho así, sin enumerar indicios, podría quedar en un insulto. Paso a explicarme.

Además de la covid-19, ya nos acecha la gripe común, que acude todos los inviernos. No, no es tan letal como el virus, pero tampoco es una fiesta de cumpleaños, porque enferma a unas seiscientas mil personas, y de ellas mata a algo más de seis mil. El problema añadido este año es que los síntomas de la gripe son muy parecidos a los del covid-19: tos, fiebre, cansancio, etcétera, y ni siquiera un médico puede conocer la diferencia. Es decir, que a unos hospitales y ambulatorios atestados, vamos a añadir 600.000 problemas más. Menos mal que hay una vacuna para la gripe que no existe para el covid.

¿Es posible vacunar a 10 millones de personas en ambulatorios y hospitales al borde del colapso?

La vacuna del covid, excepto Donald Trump y Pedro Sánchez, que dicen que ya está a punto y la han comprado, no se sabe cuando estará, pero si está la de la gripe.Las autoridades sanitarias, anteriores a Salvador Illa, recomendaban que se vacunara contra la gripe el personal de riesgo, que son los mayores de 65 años, y aquellos proclives a neumonías y bronconeumonías, que suman unos diez millones de españoles. Llevo una semana visitando farmacias, y la vacuna no está en las farmacias. ¿Por qué? Porque el Gobierno ha confiscado todas las vacunas que las cooperativas farmacéuticas habían encargado, y dice que las vacunas se pondrán en las comunidades autónomas. A diez millones de personas. A domicilio, en los casos de ancianos, y en ambulatorios y hospitales los demás. ¿Ustedes creen que será posible vacunar a diez millones de españoles, en unos ambulatorios y hospitales donde, dentro de poco, comenzarán a sortearse las UCI?

Hoy, miércoles, 28 de octubre, en países de Europa como Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, los farmacéuticos ya están poniendo la vacuna contra la gripe común en sus establecimientos. Pero nosotros, como somos progresistas, hemos desabastecido a las farmacias. Somos progresistas y tenemos un ministro de Sanidad, tan tonto contemporáneo que, además del covid, tendremos más muertos por la gripe común. ¡Y, encima, el promotor de este naufragio se llama Salvador!"

