Luis del Val: “En el resto de la UE no tienen a un Pedro Sánchez encaminándoles hacia la felicidad"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los planes económicos del Gobierno:

Quisiera dar las gracias a doña Carmen Calvo, por explicar la raíz del fracaso electoral de los socialistas en Madrid, y que no es otro que la dificultad que tienen ellos para descender y hablar de berberechos. Está claro, escuchas a un socialista como José María Álvarez, líder de UGT, y notas los enormes esfuerzos que debe hacer para alejarse de Aristóteles y colocarse a la altura del proletariado. Oyes a Ábalos negar por cuatro veces que fuera a Barajas a entrevistarse con la sospechosa del narcotráfico y vicepresidente de Venezuela, y descubres enseguida a los sofistas, porque Ábalos es ese sofista que puede explicarte que si la flecha es una suma de posiciones fijas, la flecha no se mueve, y hasta le veo un parecido físico a Protágoras. La socrática Adriana Lastra sufre por abandonar el platonismo y mostrarse como lo que no es, pero no logra engañarnos y seguro que cualquier día descubriremos su dulzura diciéndonos que es más meritorio creer en la luz cuando llega la noche.

La propia Carmen Calvo se nota que es una estudiosa del Wittgenstein de la segunda etapa, cuando el filósofo descubrió el carácter pragmático del lenguaje, y doña Carmen no duda en establecer un sinónimo entre fascista y consumidor de berberechos, qué más da, si lo importante es ser prácticos.

Claro que el que nos salva de todo, el que está dispuesto a hacernos felices es Pedro Sánchez, seguidor de Zenon de Citio, padre de los estoicos. Los estoicos sabían que lo importante en este mundo es alcanzar la felicidad y la sabiduría, y eso sólo se logra prescindiendo de los bienes materiales. Y nos va a hacer felices. Mientras en el resto de los países de la Unión Europea, dejan los impuestos como están o los bajan, aquí los van a subir, y seremos más pobres. En el resto de la Unión Europea, por desgracia para ellos, no tienen a un Pedro Sánchez encaminándoles hacia la felicidad. Y esos ricos españoles que tienen automóvil se van a enterar con el peaje hasta en las carreteras provinciales. El único inconveniente es que seremos más pobres para poder ser felices, pero con el plan de Educación de la Celaá alcanzar la alta sabiduría que ahora tienen nuestros dirigentes socialistas va a ser una misión imposible.

