Luis del Val: “Que quede claro: es la Abogacía del Estado, no la Abogacía de Pedro Sánchez”

El escrito de la Abogacía de Pedro Sánchez es bastante difícil de entender. Parece que los de ERC lo han entendido, porque lo pudieron leer mucho antes de que se hiciera público, con lo que tuvieron más tiempo para llegar a su comprensión. Confieso que, servidor, al pertenecer a un sector de la humanidad inferior, tal como explicó ese gran manifestante en autopistas, llamado Joaquin Torra, no he logrado comprenderlo del todo y he necesitado la ayuda de mi tía Pascualina.

Según mi tía Pascualina la cuestión es la siguiente:

Entre septiembre y octubre de 2017, tuvo lugar la violación de una señora nacida en 1978. La violación de la señora no fue un acto aislado, sino que se llevó a cabo por toda una manada, lo que alarmó al Tribunal Supremo y ordenó su detención. Uno de los violadores, Oriol Junqueras, ingresó en la cárcel bajo prisión preventiva, y otros de la manada, como un tal Puigdemont, huyeron de España.

Antes de que se celebrara el juicio de los que se encontraban en prisión y se dictara la correspondiente sentencia, algunos de los de la manada se presentaron a las elecciones al Parlamento Europeo, y fueron elegidos, porque hay un sector de Cataluña que aplaude a los violadores de la señora nacida en 1978 y a la que conocemos como doña Constitución. El Tribunal de Estrasburgo dijo que tanto el violador en prisión con sentencia firme de 13 años e inhabilitación por el mismo tiempo, y el Prófugo de la Justicia, adquirieron inmunidad parlamentaria al ser elegidos.

Entonces la Abogacía de Pedro Sánchez dice que el violador puede salir de prisión, adquirir su acta e ir y venir de la prisión al Parlamento Europeo, porque en el Parlamento Europeo no le hacen ascos a nadie, ni siquiera a un violador de constituciones.

¿Y qué sucede si yendo y viniendo, decide quedarse en Bruselas y no volver a la prisión? ¡Ah, se siente! Entonces tendremos a dos prófugos en Europa, el que no ha sido todavía juzgado, porque huyó del juicio, y el que huyó de la sentencia.

Naturalmente este escrito de la Abogacía de Pedro Sánchez ha debido contar con la colaboración de la pragmática ministra de Justicia, digo pragmática porque ya confesó en una comida con Baltasar Garzón y el comisario Villarejo que una mujer prostituyéndose para lograr información es un éxito seguro.

No sabemos si fue la ministra o fueron los miembros de la Abogacía de Pedro Sánchez los que le hicieron llegar el escrito a Ezquerra Republicana.

Y debo rectificar en una cuestión: vengo hablando de una manera impropia de la Abogacía de Pedro Sánchez, cuando debería haber dicho Abogacía del Estado, que como todo el mundo sabe es independiente totalmente de la ministra de Justicia y del Gobierno. Algunos abogados del Estado han dimitido porque se han quedado algo confundidos. A mí me pasa lo mismo, y es que como Pedro Sánchez considera que el Estado es él y nombra a los fiscales, según confesó en público, pues te confundes. Pero que quede claro es la Abogacía del Estado no la Abogacía de Pedro Sánchez. A ver si por una equivocación resulta que va a salir de la prisión el violador de la Constitución, Orión Junquera, y voy a entrar yo, por un ligero roce.