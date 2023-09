Luis del Val se pregunta ante la manifestación del 24-S: "¿Salir a la calle la derecha?"

Luis del Val pone el foco de La Imagen del Día de Herrera en COPE en la reacción que ha suscitado en la izquierda la manifestación convocada por el PP contra el pacto entre Sánchez y Puigdemont y la posible amnistía:









"Comprendo la indignación que ha suscitado el anuncio de una manifestación, convocada por un partido conservador. Como decía mi tía Pascualina “hasta los gatos quieren zapatos”.

Entiendo la alarma, ante esta rotura de la normalidad, porque, cuando hay una manifestación, siempre es socialista, comunista, sindicalista o las tres a la vez, pero ¿manifestarse los conservadores? ¿Salir a la calle la derecha? ¿No tienen bastante con gobernar en la mayor parte de los países de la Unión Europea? ¿No ha dado un gran ejemplo, España, que es el único país de la Unión Europea que tiene a ministros comunistas?

Que unos diputados comunistas españoles, salgan del Congreso, y se unan a una manifestación contra el Congreso para protestar, porque haya un parlamento elegido libremente, entra dentro de las tácticas del buen progresista, que se sacrifica por el pueblo, y siempre piensa en el pueblo, aunque el pueblo sea a veces tan burro que puede votar a los conservadores. Pero que la derecha convoque a una manifestación en contra de esos buenos secesionistas, que no quieren ser españoles y, hasta que lo consigan, quieran romper la Constitución de los españoles, es un abuso de las libertades, y como diría Franco, o un progresista de provecho, esta gente confunde la libertad con el libertinaje. Con tanta ley de la memoria histórica, repasas la historia y te encuentras con estas coincidencias. Es urgente redactar una Ley de Defensa de la República, como la de 1931, donde, en su artículo I, decía que se consideraba delito “toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones del Estado”. Ahí se acabó con la libertad de expresión. Y, en otro punto, se prohibía la apología al régimen monárquico, y la exhibición de insignias, emblemas o distintivos que lo aludieran. Las penas eran confinamiento y destierro.

Eso era libertad, y no el libertinaje de ahora, que es que no tienen vergüenza, y no saben qué hacer para que no se apruebe una amnistía tan beneficiosa para Pedro I, El Mentiroso, y, por tanto, para la inmensa mayoría de españoles progresistas. Cuando acaben el trabajo, y venga la República, estas manifestaciones estarán prohibidas. Iba a decir como Dios manda. No, un progresista no puede hablar así: como mandará la República".