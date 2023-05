Luis del Val: “Para organizar una bronca, Bolaños no sirve”

O los trescientos nuevos asesores que ha contratado Pedro I, El Mentiroso, están distraídos, o es que son tan torpes como ese amigo suyo, al que ha nombrado presidente de Correos, y está arruinando una empresa que fue próspera y eficiente. Con tantos asesores, no me explico que nadie le prepare los discursos, y le deje decir peripatético, cuando quiere decir extremadamente patético. Pero es que ayer, Pedro I, El Mentiroso, calificó una reunión que había tenido Feijóo con medio centenar de fiscales, de reunión a hurtadillas. En principio, me extrañó, porque hurtadillas significa de manera “furtiva, sin que nadie lo note”, y eso lo puedes hacer con una persona o dos, pero con medio centenar ya es más complicado, aunque siempre hay sótanos y locales de difícil acceso.