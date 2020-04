Del Val: “Gracias, doña Irene. Será difícil que España olvide su fundamental aportación en estpos momentos"

Con esto de las mascarillas me sucede lo mismo que les pasaba a algunos dialécticos en la Edad Media con la rana. Hoy, lunes de Pascua ya no existía tal discusión, pero en los días previos a la Cuaresma, y en la Cuaresma, se encontraban los partidarios de que se podían comer ranas, porque eran pescado, y los partidarios de colocarla al lado de las carnes. Como nos sucede con las mascarillas había argumentos a favor y en contra.

Don Fernando Simón, el 26 de febrero de este año de desgracia, hace menos de dos meses, declaró a la agencia EFE que, abro comillas “No tiene ningún sentido el uso de mascarillas en la población”, cierre de comillas. O sea que la rana era carne y no se debía consumir. Unos pocos días después, el ministro de Sanidad declaraba que “las mascarillas creaban una falsa sensación de seguridad”. Bueno, pues, hoy, tenemos a la Policía Nacional repartiendo mascarillas, y a las empresas repartiendo mascarillas, porque lo que no tenía ningún sentido resulta que ahora es obligatorio, vamos, que la rana resulta que ahora es pescado.

No crean que la polémica está resuelta. Llega David Heymann, presidente del grupo de expertos que asesora a la Organización Mundial de la Salud, y declara en 'El Mundo' que las mascarillas no se recomiendan a la población en general, porque tampoco protegen de la gripe común, y, además, dejan al descubierto los ojos, donde también el virus puede alojarse en sus membranas mucosas. Pero no es ésta la única paradoja.

Un ciudadano saca a pasear al perro, porque el perro, como le sucede a su amo no tiene el cuerpo angélico. Y nadie le dice nada. Pero ese mismo ciudadano, saca a su hijo de seis años, de la mano, y le ponen una multa, y eso que el niño de seis años, educado por sus padres, ni se caga, ni se mea por los jardines. ¿Lo entienden ustedes? Recuerdo vagamente las clases de Paidología y el trastorno que causa en los niños un encierro prolongado, pero parece que los derechos de los perros están por encima de los derechos del Niño. Por cierto, he preguntado a mis hijos, que tienen amigos de su misma edad, con hijos pequeños, y ninguno tiene noticias de que Isabel Celáa, que dijo pomposamente que los niños no eran de los padres, se haya presentado en ninguno de esos hogares para interesarse por los niños. A ver si sucede que los niños sí que son de los padres.

Pero no se preocupen, si estos vaivenes, si esta sospecha de estar ante unas decisiones improvisadas, le causan algún desasosiego, estén tranquilos. Ese gran pozo de conocimientos y reflexiones, esa gran intelectual, la ministra Irene Montero ha dado con una solución que puede ser más importante que la vacuna: “Debemos preparar una respuestas feminista y antifascista”. Se me ocurre, un coro de mujeres cantando la Internacional, y el virus le dice a su compañero: “Vámonos de España, que esto está lleno de feministas antifascistas”. Y se acaba la epidemia. Gracias, doña Irene. Será difícil que el pueblo español olvide su fundamental aportación en estos momentos. Como no olvidamos la de Carmen Calvo, cuando nos dijo que el machismo mataba más que el coronavirus. Hay cosas que van a ser muy difíciles de olvidar.