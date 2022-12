Luis del Val: “Los gestos de dignidad me dan fuerzas y esperanzas, por eso le doy las gracias a García-Page”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la crítica de Emiliano García-Page a Pedro Sánchezpor sus políticas:













Mi padre era un hombre muy modesto, pero rico en dignidad. Estoy seguro de que yo no he podido llegar a su altura, pero le debo que cualquier gesto de dignidad llame mi atención y me proporcione fuerzas. Ya sé que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no es una pobre negra, sentada en un autobús, que se niega, por primera vez en la historia, a levantarse para que se siente un blanco.