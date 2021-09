Luis del Val: "Estamos en pleno apogeo del chantaje"

Luis del Valpone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la reunión entre Sánchez y Aragonès:









"Ayer, cuando dejó de hablar Sánchez, mientras detrás estaban las banderas de España y de la Autonomía de Cataluña, y apareció un funcionario a retirar la bandera de España -no fuera que al presidente autonómico le entraran náuseas al verla- me asaltó cierta inquietud por saber quién sacaría la cerilla o el encendedor para quemarla, que es lo que suelen hacer los secesionistas, cuando se encuentran ante la bandera española. Pero, nada, ni la quemaron, ni se mearon encima, ni realizaron alguna de esas hazañas que, valientemente, llevan a cabo en las calles de Barcelona, rodeados de sus partidarios. Luego dirán que los indultos no han servido para nada. Ahí está la mesa de los chantajistas, que va a durar más que un libro en un casino, y en la que no habrá ni pausas, ni prisas, solo el chantaje mutuo para que Pedro I El Mentiroso pueda seguir con mayoría en el Congreso, y para que los de Ezquerra logren desbancar a los de Juntos Pero Casi Siempre Revueltos, acaudillado por el Prófugo, quien ya se va dando cuenta que la letra del bolero tenía razón y “la distancia es el olvido”. De todas formas habrán observado que estamos en pleno apogeo del chantaje, y Pedro I El Mentiroso chantajea a las empresas eléctricas; las empresas eléctricas chantajean al Gobierno con cerrar las nucleares o paralizar la transformación energética; los ministros de Podemos chantajean a los ministros del PSOE, e incluso, en el PP, los del núcleo de Génova chantajean a los de la Puerta del Sol.

La mayoría de los españoles que vivimos en el resto de las autonomías o en Cataluña, ya nos hemos percatado de que los secesionistas viajan en preferente, con toda suerte de atenciones, y el resto vamos amontonados en clase turista. Lo malo es que pagamos el billete de quienes van en primera los de la clase turista, y, si al menos, el fruto de los chantajes sirviera para crear una Cataluña próspera, pues igual merecía la pena, pero es que económicamente, con estos sectarios al mando de la ensoñación, Cataluña cada vez está peor, aunque todavía no se haya enterado el corresponsal del New York Times. Ya veremos con qué va a chantajear Pedro I, en las próximas elecciones, a esos millones de españoles agraviados, a no ser que se lo exija para ponerles la vacuna".

