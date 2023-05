Luis del Val alza la voz contra el acoso escolar y recuerda que no es "cosa de niños"

Y, ese, día todos los que hemos tratado a ese niño somos cómplices, porque no supimos ver, porque banalizamos el problema, porque preferimos la comodidad de la rutina a tomarnos en serio lo más serio que hay en el mundo, que es la vida de un niño. Y si nos ocupamos, no sólo salvaremos una posible vida, sino que podremos curar el sadismo de otro niño, porque Rousseau estaba equivocado, cuando afirmaba que todo ser humano nace bondadoso, pero también se equivocan quienes creen que el acosador nace malvado. Lo será si le dejamos que crea que no hay reglas, que él tiene razón, y que nada está prohibido.