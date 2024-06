Luis del Val: "Alcaraz no necesita sondeos de Tezanos antes del partido"

Yo creía que lo más largo de este mundo era el último movimiento de algunas sinfonías de Beethoven, esos en los que, durante casi media docena de veces, sientes ganas de aplaudir, pero continúa. Luego, me percaté que algunas películas, como Oppenheimer, solo son aptas para mujeres de vejiga urinaria resistente y hombres sin problemas de próstata, a no ser que vayas al cine con pañales de incontinencia. Bueno, pues este fin de semana he comprobado que lo más largo que existe son los partidos de Alcaraz en las semifinales y en las finales, que no bajan de las cuatro horas, y eso, sin exagerar.

Cuando acaba uno de esos partidos, te sientes mucho más mayor, porque, además del paso de las manecillas del reloj, Alcaraz siempre parece que va a perder, y, luego, se recupera, y cuando crees que ya está el partido resuelto, hace una doble falta, y el corazón se te acelera, y parece que vas en una montaña rusa.