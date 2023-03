El elogio de Luis del Val a María San Gil: "Invitaba a no creer que el silencio nos va a salvar"

Despertarme con el artículo de Nicolás ha sido como enlazar con la tarde de ayer, aquí, en Zaragoza, donde una mujer invitaba a no tener miedo a la denuncia, a no creer que el silencio nos va a salvar. Y yo la creía porque me consta que el silencio siempre envalentona a los opresores y a los déspotas. Por cierto, esa mujer de San Sebastián que tanto admiro se llama María San Gil.