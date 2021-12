Del Val, tras la confesión de Díaz: "El presidente ofende al presumir de haber salvado 150.000 vidas"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en la historia de la doctora Sara Bravo López que falleció por coronavirus:









"Me ha impresionado profundamente la historia real que hoy cuenta José María Robles en el diario El Mundo. Habla deSara Bravo López, una mujer que, desde niña, siempre había dicho que quería ser médico. Puede que influyera tener un hermano con parálisis cerebral, o cualquier otra circunstancia, pero su vocación era clara desde pequeña. Y no lo tuvo fácil. Su padre abandonó la familia. Gracias a sus buenas notas logró matrícula gratuita en el primer curso, pero luego no hubo becas, y sabía que no podía perder un sólo curso, porque eso significaba que no cumpliría su sueño de ser médico. Y lo consiguió. Y fue, durante dos años, una de las mujeres más felices de España, cuando tenía que rotar por cuatro municipios de Castilla, viendo enfermos e intentando curarlos. Sara padecía asma alégica y, un día, en Mota del Cuervo, o en Las Pedroñeras, o en alguna otra parte donde cumplía con su misión de diagnosticar y curar enfermos, se contagió del coronavirus. Era marzo del 2020, y falleció el 28 de ese mismo mes.

Me ha impresionado esta historia porque, por esas casualidades informativas que suceden a diario, coincide la publicación de esta historia con la pasmosa confesión de Yolanda Díaz de que ella ya había advertido al Gobierno del que formaba parte de que se avecinaba algo muy grave. Y no quiero entrar en la mendacidad de sus declaraciones, diciendo después, públicamente, que no sucedía nada, tan mendaces como las de Fernando Simón. Lo que sí puedo imaginarme es lo que sentirá la madre de Sara Bravo López, cuando, en algunas de las apariciones publicas del presidente del Gobierno, presuma de haber salvado 150.000, 200.000 o 300.000 vidas, que todas esas cifras las ha dicho, como si las vidas fueran piruletas almacenadas en un hangar y fueran difíciles de contar. Puedo imaginar perfectamente a esa madre, la madre de la médico más joven fallecida en España en acto hospitalario, ante la fatuidad y el egocentrismo de este personaje, que se define a sí mismo como salvador de vidas, y espero que, tras esta comprobación, de que las bolsas de basura sustituyendo a las batas antisépticas, fueron un producto de su soberbia y de sus cálculos egocéntricos, tenga la decencia de dejar de presumir, porque ofende.Ofende a la madre de Sara, y nos ofende a todos los españoles".



