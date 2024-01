Del Val, sobre el ministro de Cultura: "Celebró la prohibición de las corridas de toros en Cataluña"

Espero grandes cosas del nuevo ministro de Cultura. En el discurso de toma de posesión ya me sorprendió, cuando dijo que iba a acabar con la falta de libertad de expresión.

Fíjate que he escrito una veintena de libros, tras la Transición, y soy tan torpe que nunca me di cuenta de la censura. Me daba cuenta cuando escribía en la Prensa, durante la Dictadura, y, en la Radio, teníamos que enviar hasta las guías comerciales para que les dieran autorización, pero nunca a partir de 1978.

Es necesario que tengamos gente joven y preparada para que nos descubran circunstancias que nos pasaban inadvertidas. Y es un ministro de cultura sincero.