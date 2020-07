Del Val: "Poderosísimo señor Vicepresidente, si cree que Vicente Vallés le ha injuriado acuda al juzgado"

"Contemplar al poderoso vicepresidente del Gobierno y miembro de Comisión de Control del Centro Nacional de Inteligencia, Pablo Iglesias, quejarse de que el poder está contra él es algo así como si la madame del burdel se quejara, en la tienda de la esquina, del insoportable aumento de la prostitución en el barrio.

Nunca a un vicepresidente de un gobierno democrático le había escuchado quejarse del poder o señalar al poder como enemigo personal, porque el poder ejecutivo es el Poder con mayúsculas. Sí, hay poderes económicos, sociales, judiciales, pero el poder por antonomasia es el poder ejecutivo. Y tampoco, nunca, nunca, creí que un capitalista obsesionado por la Prensa que no loa sus cualidades supuestas, como Donald Trump, sería imitado por un comunista, como Pablo Iglesias y sus monaguillos, que dan nombres y apellidos de periodistas, porque recogen informaciones veraces sobre las mentiras, los embustes, las trapacerías de un caso, donde parece que hay machos que empiezan de feministas y terminan de mujeriegos.

El problema de Pablo Iglesias no es el Poder, puesto que él es uno de sus más genuinos representantes, sino el miedo a perder el poder, que no será debido a una conspiración de periodistas -que nunca hemos tenido poder real- sino a sus embustes, a sus embaucamientos de los que debe responder ante un juez, que no tiene nada que ver con la Prensa.

Comprendo que el poder es más fácil ejercer en Cuba, donde Gramma jamás criticaría a un vicepresidente del Gobierno, o en Venezuela, donde las televisiones están al servicio del Poder, con menos disimulo que lo hace aquí Televisión Española. Y, sí, ya dijo en púbico el poderoso vicepresidente del Gobierno, que no le gustan los medios privados. Pero si no fuera por los medios privados no existirían libertades públicas, y la prueba es que cuando concluye la libertad de Prensa en un país, desaparece la libertad.

Por cierto, en Francia, en Alemania, en Reino Unido o en cualquier otro país de la Unión Europea, si un vicepresidente del Gobierno, y su partido, atacaran de manera tan ruda a los medios de comunicación, las asociaciones de periodistas hubieran dicho algo, pero son las nueve y treinta y nueve minutos de la mañana, y no tengo noticias de que la Asociación de la Prensa haya dado señales de que existe.

Poderoso, poderosísimo señor vicepresidente, si cree que Eduardo Inda, Vicente Vallés, o cualquier otro periodista, le ha ofendido o le ha injuriado acuda al juzgado de guardia y presente una denuncia. Pero sí se han limitado a informar de que usted miente y se comporta con algunas mujeres como un chulo protector, reteniéndoles su información privada, entonces asuma su responsabilidad. Porque cuanto más grite tonterías contemporáneas, como que le está presionando el poder -poderosísimo señor vicepresidente- más ridículas serán sus comparecencias y más patético aparecerá ante sus seguidores, y menos creíble resultará. Por si fuera poco, la sospecha de que un fiscal anticorrupción le pasa información a la abogada de Podemos para amañar el juicio, pone de manifiesto que allí donde pone usted el pie crece la materia inorgánica de olor pestilente. No busque las cloacas muy lejos: están a su lado y, a veces, al removerlas, le llega ese olor insoportable, pero puede que procedan de su patio trasero, porque la materia inorgánica proyecta siempre ese aroma por muy poderoso que sea su propietario".