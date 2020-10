Del Val: “Pedir al Parlamento siete meses es solicitar la instauración de una dictadura siete meses”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en el estado de alarma durante siete meses en España:

"Ignoro cómo se llevarán las faldas, largas o cortas, pero según el diseñador Pedro Sánchez las alarmas quiere que en España se lleven largas, de medio año para arriba, una alarma hasta los pies, que la pisas y te caes al suelo, si no te ha tirado antes el paro, la tristeza o la desesperación.

"Instaurar una dictadura durante siete meses"

Una alarma de dos semanas, es un instrumento que se puede prorrogar llevándolo a las Cortes. Y está legislada así para evitar abusos, porque en un estado de alarma desaparecen muchos de los derechos fundamentales que tiene cualquier ciudadano. Pedirle al Parlamento siete meses de derogación de los derechos fundamentales, es solicitar la instauración de una dictadura durante siete meses. Comprendo que resulta incómodo acudir cada dos semanas al Congreso y tener que pedirle a la oposición que apoye la renovación del estado de alarma, pero esa es la diferencia entre democracia y dictadura. Quien solicita ser nuestro caudillo dictador, y redactar docenas y docenas de decretos leyes sin control es quien nos dijo que se guiaba por el comité de expertos que nunca existió; el que nos felicitó al principio del verano porque habíamos vencido a la pandemia y nos estimuló para que nos fuéramos de vacaciones, como él…. Es, no lo olvidemos, el presidente de un Gobierno que primero nos dijo que no hiciéramos el ridículo poniéndonos la mascarillas como si fuéramos turistas japoneses y ahora nos pone multa si no la llevamos. El mismo que se ha negado a que se lleva a cabo una evaluación de expertos científicos para saber en qué hemos fallado y poner remedio a ser el país de la UE con más muertos por millón de habitantes y con más sanitarios contagiados.

¿Y por qué es beneficioso prohibir sacar el perro a mear, pasada la medianoche, si estando la Hostelería cerrada, excepto policías, bomberos, médicos, viajeros de vuelos o trenes nocturnos, no hay nadie por la calle? ¿Más de medio año confinados para prohibir que saques el perro a mear antes de acostarte? Me fijaré en qué partidos politicos votan a favor de un estado de alarma constitucional, y quienes son partidarios de instaurar una dictadura, de más de medio año, con barra libre para ordenar decretos leyes, sin control parlamentario".

