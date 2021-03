Del Val: "Parece mentira que el jefe de la Policía haya sido juez y se le haya olvidado"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en la actuación policial al derribar la puerta de una vivienda sin orden judicial:

"A la imagen de la Policía Nacional no le favorecen en nada esas secuencias de derribos de puertas y roturas de cristales para entrar a un domicilio particular, donde se está celebrando un botellón. No se están fabricando drogas o vendiéndolas, o almacenando armas, o cometiéndose un acto criminal, sino un botellón.

Dejen ustedes a un par de agentes en la puerta para que identifiquen a quien sale del botellón, y envíen a otro par de agentes al juzgado de guardia para que el juez autorice la entrada en un domicilio particular.

Porque el estado de alarma no ampara la invasión de un domicilio, a no ser que salga humo y llamas, se escuchen gritos de socorro, o se tengan indicios evidentes de que peligra la vida de un ser humano. En esos casos, con o sin estado de alarma, está justificado que la Policía derribe una puerta y entre por la fuerza. Y, si no es así, con estado de alarma o sin estado de alarma, debe respetarse la inviolabilidad del domicilio, porque de lo contrario, un comisario caprichoso o un tonto contemporáneo, podría derribar la puerta de mi casa, amparándose en la sospecha de que estamos jugando al póker, asunto que está prohibido fuera de casinos autorizados.

O subir y entrar a la habitación de un hotel, sospechando que hay más de seis personas sin parentesco, sin mascarilla, y dejando sin existencias el minibar. Parece mentira que el jefe de la Policía, el ministro de Interior, haya sido juez, y se le haya olvidado. Claro que también se le olvidó, cuando destituyó a un coronel de la Guardia Civil, porque no le contaba lo que los guardias civiles estaban investigando y cuyo deber era, y es, decírselo al juez encargado de la Instrucción no al coronel o al ministro, asunto este del escandaloso cese de Pérez de los Cobos que, según el diario El Mundo, va a a traer sentencia en contra. ¡Ah! Y lo de pasear por el monte y tener que llevar la mascarilla puesta, no se vayan a contagiar las ovejas que se vislumbran a un par de kilómetros o el pastor al que ni se le ve, es tan estúpido como lo de tomar el sol en la playa con la mascarilla puesta. A mí no me asombra que haya tontos contemporáneos en el Gobierno, porque los hay en todos los gobiernos del siglo XXI, lo que me inquieta es que haya indicios preocupantes de que sean una mayoría abrumadora".