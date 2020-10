Del Val: “El ministro de Sanidad no pide refuerzos y los soldados sanitarios ven como el cáncer mata"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" de este lunes en el cáncer de mama que ha aumentado por la falta de diagnósticos por la pandemia de coronavirus:

"Este año el cáncer de mama visitó nuestra familia, y ese hospedaje indeseado nos ha dejado más sensibles e incluso más suspicaces ante los comentarios y las opiniones, en este país donde todo el mundo, además de tener un culo, tiene una opinión.

Cada año, unas 33.000 mujeres son diagnosticadas de padecer cáncer de mama. Bueno, y algún hombre, lo digo antes de que esa chica que ha llegado a ministra empiece con la verborrea del heteropatriarcado y la desigualdad.

Nos llaman mamíferos por tener mamas, y porque los cachorros sobreviven gracias a ellas, cuando no son capaces de alimentarse por sí mismos. Y este es el momento en que alguien dice que la Naturaleza es sabia, y lo niego, porque si fuera sabia dejaría en paz unos órganos que siguen siendo útiles para la reproducción de la especie. Comprendo el desinterés de la Naturaleza con la gente mayor, y su empeño en que se le caigan los dientes, y no puedan comer y se mueran cuanto antes. En eso la nueva ley de Eutanasia le va a echar una mano, pero no entiendo que cercene lo que está en su objetivo básico.

Los irresponsables retrasan el terreno ganado antes de la pandemia contra el cáncer

Ya sé que no sólo es un peligro mortal el cáncer de mama, que hoy recuerda su día, y que ahí está también la Covid-19 lo sé, y lo nombro, porque esas reuniones de adultos irresponsables, de familias insensatas y de estudiantes imprudentes retrasan el terreno que le ganamos a la pandemia, y, como consecuencia, hay pruebas que se aplazan, diagnósticos que se retrasan, incluso operaciones quirúrgicas. Ya hay un 30% más de muertes debidas al cáncer. Nuestros sanitarios son maravillosos, pero no dan abasto, porque no hay personal y se saturan los hospitales. Ya escribí que el virus no lee el BOE, bueno, pues el oncogén, tampoco. Y los médicos siguen siendo excelentes, pero el sistema no da abasto y hoy el cáncer suscita tanta urgencia como una gripe común. No es que nuestros héroes se hayan vuelto insensibles, es que el ministro de Sanidad no ha pedido refuerzos, y los soldados sanitarios, en la trinchera, ven, impotentes, como el cáncer mata como si esto fuera un país del tercer mundo".

