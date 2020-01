Del Val, a Isabel Celaá: "¡Qué dura es usted con los padres de Murcia!, ¡qué amenazas!"

Las tonterías contemporáneas más peligrosas son aquellas que van envueltas en una apariencia de racionalidad. Por ejemplo, el silogismo tramposo, que te enseñan en primero de filosofía, que dice: “Los caballos están en la cuadra; Juan está en la cuadra, luego Juan es un caballo”. La premisa mayor y la premisa menor son correctas, pero no lo es la conclusión, porque Juan no es un caballo, al estar en la cuadra, de la misma manera que Isabel Celaá no sería candidata a Miss Mundo si el concurso se celebrara en Madrid y ella estuviera en Madrid.

Los niños no son propiedad de los padres, pero no porque se inscriban en el Registro Civil, y no en el Registro de la Propiedad, de la misma manera que el automóvil se matricula en el municipio, y eso no quiere decir que no seas responsable del automóvil; de la misma manera que eres responsable de tus hijos, rompan un cristal del patio del colegio o provoquen un incendio, o un accidente de tráfico, y las indemnizaciones y las multas las pagan los padres, y no las abona el Ministerio de Educación, ni la ministra Isabel Celaá, protagonista de una evolución casi pareja a la de Oriol Junqueras, cuya estancia en la cárcel le ha imbuido de una gran preocupación por los desechos orgánicos, tal como nos demostró en su última entrevista, hablando de la mierda y de la puta mierda, con una evidente obsesión.

La evolución de la señora Celaá también es evidente, y casi asombrosa, desde aquellos tiempos en los que mostró una valentía constante, y neutralizó el intento de desterrar el castellano del País Vasco. Y a ella le debemos agradecer que se respetara la Constitución. Pero aquella Celáa, que estaba en el gobierno con el PNV, era muy distinta, completamente distinta a la de ahora, que ha anunciado el lanzamiento de las cuádrigas ministeriales contra los padres de Murcia, que se resisten a que personas indocumentadas proporcionen charlas de educación sexual a sus hijos, mientras calla y otorga el atropello constante de los derechos constitucionales de los niños que quieren aprender en castellano en las escuelas catalanas. Como decía García Lorca de Sanchez Mejías: “¡Qué blando con las espigas!¡Qué duro con las espuelas!” ¡Qué dura es usted con los padres de Murcia!, ¡qué enarbolamiento de poderes!, ¡qué amenazas!,¡qué anuncio de disposiciones administrativas que más parecen una venganza que un recurso de Justicia! Y, sin embargo, ¡qué cobarde es usted con el atropello a los niños no nacionalistas de Cataluña!, ¡qué muda se queda ante la subvención de más de dos millones de euros para que los espías denuncien a los niños que hablen castellano en el recreo!, qué forma más acoquinada y miedosa de mirar hacia Cataluña, cuando tiene usted un atropello constitucional diario contra unos niños indefensos, gracias a su medrosa complicidad, a su servilismo al dueño de los presupuestos, el que está en la cárcel preocupado por los desechos orgánicos, o sea, por la mierda, según sus palabras, y puede que ahí estemos, cuando sólo muestra coraje para amenazar a los padres si ejercen de padres en Murcia, y reserva su complacencia y obsequiosidad ante quienes atropellan la Constitución en Cataluña, todas las semanas, de lunes a viernes, en horario escolar.