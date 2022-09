Del Val: “Me insta a un vómito del alma quienes negocian y trapichean con el dolor y el luto de huérfanos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el nuevo acercamiento de presos de ETA, que el Gobierno ha llevado a cabo, a las cárceles del País Vasco:













Faltaban dos semanas para la Navidad. Y nunca me olvidaré de ese día. Desde Radio Zaragoza, una voz femenina, nerviosa, contaba que entre los escombros de la explosión se mezclaban trozos de cuna, cuerpos de niños, y retazos de muñecas. Iñaki Gabilondo me miró, y salí rápidamente del estudio para teclear con rabia en la máquina de escribir, con los ojos húmedos y el corazón encogido. No sé lo que escribí. Sí que, en el párrafo final decía que era el Christmas de Navidad, el christmas de sangre y luto que enviaba ETA, y que estuve a punto de echarme a llorar.