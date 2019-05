Del Val: "El Gordo le ha tocado al PSOE, pero al PP le ha tocado el segundo premio y series del tercero"

Tiempo de lectura: 2



Anoche me acosté con la sensación de que estábamos a 22 de diciembre y el Gordo había quedado muy repartido. O, por afinar un poco más, el Gordo le había tocado al PSOE, pero al PP le había tocado el segundo premio y, una serie del tercero y el tercero y cuarto les habían caído a Ciudadanos. Los de Vox cobraban la postura, no en todos los números, mientras los de Podemos apenas se podían consolar con las terminaciones de un par de décimos, y se planteaban poner dinero para volver a jugar en la lotería del Niño.

Desde luego, España es diferente, y mientras en Alemania se hundía la socialdemocracia y la derecha de Merkel, y subían los Verdes, o en Francia el equivalente a Vox, los de Le Pen, barrían, y en toda Europa aumentaban los euroescépticos, aquí disminuían.

De cualquier manera, me alegro de que haya terminado el sorteo, porque terminará la bronca constante de algunos partidos muy enfadados porque los ciudadanos no concentran su voto en el suyo. Vamos a ver, vivimos en una sociedad competitiva, y semejante postura es tan absurda como si Zara pidiera que despareciera H&M para vender más, o Primark pidiera que El Corte Inglés dejara de vender ropa para que concentráramos las compras en un solo establecimiento. Los partidos no se marchan hasta que no hartan a los votantes, y los establecimientos no cierran hasta que dejan de vender.

Por cierto, es curioso que los que tanta doctrina dan en las aulas sobre sus conocimientos de la Política, y son profesores de la cosa, y asesoran a sátrapas como Maduro, posean tan escasa habilidad práctica y sus teorías se queden destrozadas por la realidad. Hablo de Unidos Podemas, o de Unidas Podemos, que de unidas y de unidos tienen sólo el nombre, porque su partenogénesis ha sido tan evidente que entre tantas mareas producen mareos, mareos que se han reflejado en las urnas. Por cierto, aprovecho esta tribuna para solicitar el número de teléfono de Errejón, porque me llamó dos veces, y me soltó una grabación. En la primera creí que era él, durante unos segundos, y en la segunda ya colgué directamente. Pero como en casa somos personas corteses, ya he preparado entre mi mujer y yo una grabación para enviársela otras dos veces, donde le cuento mi rollo, en cuanto alguien me proporcione su número.

Y una observación final, Vox es un partido de extrema derecha, pero no quiere acabar con la monarquía, ni proclamar la República, ni dividir España en varios pedazos, ni nacionalizar la banca, ni perseguir a los filántropos. Que aquéllos produzcan a los socialistas malestares previos al vómito, y estos últimos sean aceptados sin ningún escrúpulo, es bastante absurdo. Dicho sea sin ánimo de enturbiar la alegría a quienes han sido agraciados con el Gordo.