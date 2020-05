Del Val: "Un Gobierno puede equivocarse, pero si cae en el ridículo invita a perderle el respeto"

Sabemos muchas cosas e ignoramos bastantes. Por ejemplo, sabemos que la Directora de Salud de la Comunidad de Madrid ha dimitido, pero no sabemos si es porque no está de acuerdo con las autoridades de la Comunidad, o porque nombraron al gestor del improvisado hospital de IFEMA -un gran éxito- jerárquicamente por encima de ella, o por motivos personales, que pueden ser de una gran variedad, incluido el anterior.

Lo que no sabemos es si alguno de los agentes secretos del comité de expertos ha dimitido, lo han cesado, se ha dado de baja o ha sido sustituido, porque los nombres de los componentes del comité siguen siendo un secreto. El secreto más absurdo, más cursi, más estúpido que yo recuerde en las crónicas políticas, y mira que recuerdo bastantes. ¿Acuden a las reuniones encapuchados, como los miembros del Ku-Kush-Klan para que nadie les conozca? ¿Tienen alias y nombres secretos para identificarse entre ellos y, por ejemplo, si un experto se llama Mariano García en las reuniones atiende por “Microscopio Dorado”? Y, eso sí, cada vez que al ministro o a Pedro Simón, El Incoherente, se les escapa alguna pseudoexplicación todavía convierten el asunto en algo más inconsecuente. La última es que son funcionarios. Es decir, sabemos el nombre de los ministros, un ministro puede nombrar como director general de su ministerio a un amigo de la infancia o a un vecino, y lo sabemos, y se hace público, pero, ¡pero!, los misteriosos personajes de quienes aconsejan si seguimos o no en arresto domiciliario, esos son como la KGB a la española. Es tan inconsecuente que llega al ridículo, y un Gobierno puede equivocarse, pero si cae en el ridículo invita a perderle el respeto. No obstante, sigo confiando en que Inés Arrimadas y Ciudadanos, socios de la prórroga de nuestra anulación de derechos constitucionales, presione a Pedro Sánchez para que esta monumental extravagancia se repare.

Y también sabemos que Patxi Lopez presidirá la Comisión que nos llevará a superar el desastre económico, y que su vicepresidente será el podemita Enrique Santiago. Estamos en las mejores manos. Enrique Santiago declaró en una entrevista, cuando fue elegido secretario general del Partido Comunista de España, que la Monarquía es una institución antidemocrática e ilógica, y que la Unión Europea está motivada por intereses de grandes grupos económicos, que han suplantado a la soberanía popular, y que como no se puede reformar desde dentro hay que crear una nueva relación. Es decir, que cuando vayamos a pedir dinero a la Unión Europea enviaremos a Enrique Santiago a decirles que hay que acabar con la Unión Europea.

De Patxi Lopez no quiero hablar, porque quien le conoce bien es Rosa Díez. Sí que me consta que toda su carrera política la hizo del brazo de Nicolás Redondo, pero cuando Nicolás Redondo le propuso hacer un frente constitucionalista, arguyendo que ETA “nos está matando”, y se refería tanto a los militantes del PSOE como del PP- se desprendió de su brazo. Esta comisión va por buen camino. De presidente, una persona que jamás querrá saber nada con el PP, y de vicepresidente el participante en el acuerdo con las FARCC, que fue rechazado en las urnas por el pueblo colombiano. Los nuevos Pactos de la Moncloa ya tienen comisión. Son lentejas, si las quieres las comes y si no las dejas.