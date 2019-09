Luis del Val: "La única duda es si el premio Max de teatro va a ser para José Sacristán"

Hoy, entramos en el segundo día de la triunfal campaña electoral del PSOE. Ayer, fue la inauguración, y la cosa no pudo ir mejor con la imputación de dos expresidentas de la Comunidad de Madrid, que tienen que demostrar que no tuvieron que ver nada en el manejo de 600.000 euros gastados en periodo de elecciones, chocolates con churros gratis, carteles, altavoces y esas cosas. Todavía ni siquiera han ido a declarar, pero los impacientes ya han señalado que Ciudadanos debe dejar de apoyar al PP en Madrid, porque es un partido corrupto.

Por la misma razón otro tonto contemporáneo podría pedir la dimisión de Pedro Sánchez porque dos ex presidentes de la Junta de Andalucía han sido ya juzgados y pendientes de sentencia, y no son 600.000 euros sino cientos y cientos de millones de euros. Pero hay una diferencia: Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, aunque todavía no han ido a declarar, son del PP, mientras que Manuel Chaves y José Antonio Griñán son del PSOE, y aquí sí que hay que respetar la presunción de inocencia, no vaya usted a comparar un partido con otro.

Hoy, en el segundo día de la triunfal campaña electoral, se va a presentar el programa de gobierno que aplicará Pedro Sánchez tras ganar las elecciones. Ha bajado la venta de automóviles, el número de turistas y la compra de viviendas, pero como unas cosas cosas bajan y otras suben, parece que va a aumentar el paro, pero, en el programa electoral que va a presentar Sánchez las cosas son muy distintas: los precios de alquiler van a disminuir, las hipotecas serán de risa, las pensiones subirán en cuanto suba el pan o la mantequilla, habrá guarderías infantiles gratis total, y no existirá universitario, que, tras conseguir su licenciatura, no entre a trabajar de manera inmediata con un contrato que es que no nos lo podríamos imaginar. Y no nos podemos imaginar este paraíso, porque carecemos de imaginación, mientras que a Pedro Sánchez las imaginación le rezuma.

Estas medidas que -repito- no son para formar gobierno, sino que se trata de una puesta de largo de la campaña electoral en su segundo día, se va a llevar a cabo en una discoteca, la discoteca Macumba, encima de la estación de Chamartín, lo que quiere decir que va a ser una presentación a todo tren. Bueno, ya no es sólo una discoteca, sino un lugar de amplio espectro, como es de amplio espectro la estreptomicina y el PSOE.

La campaña va a ser larga, casi agotadora, pero Pedro Sánchez maneja unas encuestas en las que el PP aumenta un poquito, muy poquito, gracias a que disminuye VOX, Ciudadanos se queda más o menos igual, y el PSOE arrasa, gracias a que se hunde Unidas Podemos o Unidos Podemas, que todavía no me he aprendido el nombre, con lo que Alberto Garzón pasará a la historia como el enterrador del Partido Comunista de España.

La única duda es si el premio Max de teatro de este año al mejor intérprete va a ser para José Sacristán o para Pedro Sánchez, pero se rumorea que Sánchez, gracias a su habilidad escénica, no tiene rival.