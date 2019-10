Luis del Val: "Algunos españoles de cerebro reumático han comenzado a reverdecer antiguos odios"

España es un país bastante raro. Por ejemplo, en Alemania, a ningún socialdemócrata se le ocurre llamar a su opositor nazi, o ponerse a hurgar a ver si el padre del vecino colaboró o no con el régimen de Hitler. Y, desde luego, a ningún demócrata cristiano alemán se le ocurre llamar comunista a un compatriota que viviera en la República Democrática Alemana. Es más, fíjense ustedes, que ayer celebraron su día nacional, y han elegido el día de la unificación, cuando tras el derrumbe del muro de Berlín las dos alemanias se encontraron.

Aquí, las dos Españas se unieron en 1977, y en 1978 se aprobó la Ley de Amnistía, con objeto de que a Santiago Carrillo nadie le preguntara por los fusilamientos de Paracuellos, o algún izquierdista se pusiera a recordar las corridas de presos políticos en la plaza de toros de Badajoz, donde fueron estoqueados con toda crueldad. Y se consiguió unir a las dos Españas. Pero como es un país muy raro, un tal Rodríguez Zapatero, que tenía un abuelo que no conoció, que murió fusilado, sacó la Ley de Memoria Histórica, y nos zambullimos en uno de los acontecimientos más vergonzosos de nuestra Historia, aunque ya han pasado casi ochenta años. Desde entonces, algunos españoles de cerebro reumático han comenzado a reverdecer antiguos odios, y hay gente de derechas que vuelve a hablar de rojos, y hay gente de izquierdas que, cuando ya no dispone de argumentos le llama al otro facha, o sea que si militas en un partido conservador, que no sea de izquierda, habías cumplido los 21 años en 1936, militabas en Falange Española Tradicionalista y de la Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, participaste en el golpe de Estado, y, seguramente, fusilaste a más de uno, y no te da vergüenza a tus 115 o 120 años de edad, aunque aparentes cuarenta y tantos. ¿Se imaginan a un socialdemócrata alemán decirle nazi a un conservador?

Bueno, pues como todo se contagia, ayer, en la Asamblea de Madrid, la Presidente -sí la presidente y el presidente, porque no es correcto el Presidento y la presidenta, como no debe decirse el teniento y la tenienta, o el gerento y la gerente- la presidente repito, cometió el desliz de mencionar las quemas de iglesias, que en Madrid es nombrar la cuerda en casa del ahorcado, porque se quemó bastante.

España es un país raro, porque en tiempos juveniles, una chica, viviendo en un país plenamente democrático, entró en la capilla católica de la Ciudad Universitaria, y amenazó a los que allí estaban, aprovechando la libertad de culto con estas palabras: “arderéis como en el treinta y seis”. Y se tomó tan a pecho la amenaza que entró a pecho descubierto, es decir, enseñando las tetas, y demostrando no sólo que le parecía loable quemar iglesias con cristianos dentro, sino que estaba dispuesta a luchar para que volvieran a reproducirse tan felices circunstancias. Y a esta chica la hicimos, con nuestros votos, concejal del ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues con nuestros votos la señora Díaz Ayuso es presidente de la Comunidad y le rogamos que no arguya las mismas estupideces que sus contrincantes.