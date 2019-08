Luis del Val: "Hay quienes se escandalizan de que Sánchez no sepa cuántos habitantes tiene Soria"

Hay que reconocer que en cuestiones políticas, tendemos a la exageración. Exageran los que se escandalizan de que Pedro Sánchez no supiera exactamente cuántos habitantes tiene Soria, cuando los mismos escandalizados, si no son de Soria, tampoco lo saben, a no ser que consulten wikipedia, de la misma manera que los sorianos también ignoran cuántos habitantes tiene Castellón o Badajoz.

Exagera Pedro Sánchez, cuando parece asustarse, como si acabara de descubrir que en España las comunicaciones son radiales. Cuando Pedro Sánchez no había nacido ya lo estudiábamos en los primeros años del bachillerato, y casi me extraña que los miles de antifranquistas que han aparecido, después de morirse Franco, no le hayan echado la culpa. Pero es que si vemos el mapa de Francia -donde Franco, a pesar de su apellido, no tuvo nada que ver- el sistema de ferrocarril, carretera y vuelos aéreos también es radial, y lo mismo sucede en todos los países de la Unión Europea, desde Italia hasta Austria, sistema que se consolidó a finales del XIX con la aparición de los trenes. Es más, cuando los socialistas gobernaban España, e iniciaron la instalación de los AVES, siguieron fielmente con el sistema radial, y el primer AVE fue Madrid-Sevilla, y el segundo Madrid- Barcelona. A Felipe González no se le ocurrió instalar un AVE entre La Coruña y Badajoz, cosa que hubiera extrañado enormemente a economistas y público en general.

Exageran quienes critican a Pedro Sánchez lo de llevar instituciones a la llamada España vacía, porque muchas de las ciudades prósperas que hoy conocemos nacieron a través de la instalación de un gran cuartel militar estratégico, o de la aparición de una estación ferroviaria.

Exageran, desde el PP, apuntando que el Rey podría encargar formar gobierno a Pablo Casado, o sugiriendo que el candidato de la lista más votada, que fue la del PSOE, proponga otro candidato que no sea Sánchez, claro que es una exageración simétrica, cuando en los tiempos del no es no a Rajoy, proponían los socialistas que Mariano diera un paso atrás y presentara de candidata a alguna de sus chicas.

Y también exagera Cayetana Álvarez de Toledo, recomendando una lobotomía política a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no está loco, ni necesita recortarse el cerebro. Al contrario, es bastante inteligente, y esa inteligencia la usa para estar en continua campaña electoral, manteniendo reuniones constantes, de cara a unas próximas elecciones, procedimiento que domina, y que le sirvió para recuperar la secretaría general del PSOE. Es decir, que mientras Pedro Sánchez ha entendido que estar de presidente en funciones es compatible con estar de presidente en funciones electorales, los demás exageran porque no sabe cuántos habitantes tiene Soria.

Digo todo esto, naturalmente, sin ninguna exageración