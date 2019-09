Pete Seeger, el ídolo de Bob Dylan que interpretó su ‘Forever Young’

En esta nueva temporada de ‘Herrera en COPE’ estrenamos una nueva sección poco antes de que den las 7 de la mañana. Todos los días Carlos Herrera te cuenta la ‘Historia de una canción’.

Empezamos recordando la celebración que se celebró hace unos días del “50 aniversario de la publicación del primer disco de Bob Dylan”.

“Por ese motivo, diversos artistas le realizaron un intenso homenaje. Pero seguramente el que a Dylan más le entusiasmó fue el de un viejo ídolo: Pete Seeger. Al igual que Springsteen, Dylan amaba la sencillez de Seeger, este tipo de la lista negra del marcartismo, muy de circuitos universitarios pero que no era un viejo cascarrabias ni un radical enfurruñado, ni un extremista amenazante".

“Pete Seeger era un buen hombre, entero, sereno, sonriente… una especie de ídolo del folk, un hombre que con su guitarra siempre estaba dispuesto a todo tipo de combate. Murió con 94 años, pero con 92 y con los Riverton Kids, unos chicos entre 9 y 13 años, hizo una reversión o una especie de revisualización del ‘Forever Young’ de la canción del 74 de Dylan”.

Letra de 'Forever Young'

May God bless and keep you always

May your wishes all come true

May you always do for others

And let others do for you

May you build a ladder to the stars

And climb on every rung

May you stay

Forever young

Forever young

Forever young

May you stay

Forever young

May you grow up to be righteous

May you grow up to be true

May you always know the truth

And see the lights surrounding you

May you always be courageous

Stand upright and be strong

And may you stay

Forever young

Forever young

Forever young

May you stay

Forever young

May your…